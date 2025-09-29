Medio millar de encajeras abarrotan la plaza Mayor de Soria

Más de 430 participantes abarrotaron la Plaza Mayor de Soria.MonteseguroFoto

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

Más de 430 participantes abarrotaron en la mañana de este domingo la plaza Mayor de Soria con motivo del XVII Encuentro de Encajeras de Bolillos, organizado por la Asociación Cultural Encajeras Leonor de Soria, una cita ya consolidada en el mapa nacional y hasta la que se trasladaron grupos de Mallorca, Barcelona, Madrid, Navarra, La Rioja, Galicia, e incluso de varias localidades de la provincia. La presidenta de la asociación, Marisa Romero.

Una elevada participación que demuestra que hay cada vez más afición a los bolillos, no sólo mujeres, sino también muchos hombres y gente muy joven, lo que demuestra que hay relevo porque en muchos sitios dan clase a los niños para que no se pierda la tradición.

Durante la cita, dentro del programa de actos festivos de San Saturio, también se pudo ver la exposición de encajes en el Ayuntamiento, y contó con puestos donde había todo lo necesario para elaborar bolillos, desde los propios bolillos, los hilos, agujones, separadores, ganchillos curvos o la pata de cabra, que se utiliza para enganchar la cabeza del alfiler y poder quitarlo. Esto les viene muy bien a las encajeras de la provincia porque según qué cosas no las pueden comprar en Soria porque no hay, así que estas citas les sirven para abastecerse. Lo mejor de todo, a juicio de Marisa Romero, es el día de convivencia del que disfruta la Asociación con el resto de grupos venidos de todas partes del territorio nacional. El tiempo acompañó la jornada, que concluyó con una comida de hermandad.