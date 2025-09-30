La Policía Local de Soria celebra su fiesta con reconocimiento a cuatro agentes

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento celebró la festividad de la Policía Local, San Miguel Arcángel, con un acto en el que se entregaron distinciones a varios agentes por su trayectoria profesional con más de 25 años de servicio. Tomás Zanfaño Diéguez, Manuel Lasanta Carpintero y David Lahuerta Hernández recibieron este reconocimiento. Por su parte, Javier Molina, coordinador del programa VioGén dentro del cuerpo, recibió también una medalla conmemorativa. El acto comenzó con unas palabras del jefe de la Policía Local, José María Martínez, quien incidió en «reconocer y agradecer el orgullo que supone para mí representar a todo el cuerpo de la Policía Local que se esfuerza por proteger y servir a los ciudadanos y ciudadanas de esta ciudad. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a cada uno de ustedes, a su servicio y dedicación. Su trabajo es esencial para mantener la tranquilidad, la confianza y el respeto por la ciudad de Soria».

Por su parte, el alcalde, Carlos Martínez, subrayó que la Policía Local es «el cuerpo que más cerca está del día a día de las vecinas y vecinos, la primera cara a la que recurren ante un problema, una duda o una situación de emergencia. Sois, en definitiva, el rostro cercano del Ayuntamiento en la calle, los primeros embajadores cuando se acercan a visitar nuestra ciudad».

Los condecorados recibieron la felicitación del regidor, quien destacó que las distinciones son «algo más que una medalla; son el reflejo de una vida dedicada a Soria, de noches y turnos que muchas veces no aparecen en los titulares, pero que son esenciales para que la ciudad funcione».

Durante el evento se reconoció también la labor de Javier Molina y del equipo VioGén, haciendo extensiva la gratitud a todas las instituciones y cuerpos implicados en la lucha contra la violencia de género. «No se entiende el VioGén sin la coordinación con otros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, con los juzgados, con los servicios sociales y con todas las instituciones que se suman», indicó el alcalde. En esta línea, agradeció la colaboración de la Policía Nacional, Guardia Civil, Subdelegación de Defensa y servicios de emergencia, además del trabajo conjunto con los servicios municipales, bomberos y personal administrativo del Ayuntamiento, cuya «contribución es valiosa y apreciada».

En referencia al momento actual de la ciudad, el regidor también se refirió a las obras en marcha, que «están transformando Soria y preparándola para el futuro, aunque generan incomodidades inevitables en la vida diaria». En este sentido, explicó que la Policía Local «es la cara más visible de la paciencia y de la pedagogía cívica que necesitamos para explicar que las obras son una inversión de futuro para todos y todas y el papel de los agentes para aliviar las molestias que generan durante el proceso».

El alcalde recordó que en los próximos meses se continuará con el refuerzo de la plantilla de la Policía Local con nuevas incorporaciones, como parte de la apuesta del Ayuntamiento por dotar al cuerpo de los recursos necesarios, tras la aprobación este mismo viernes en Junta de Gobierno de la convocatoria de 13 plazas de agentes.

El acto finalizó con un mensaje de reconocimiento no solo a los agentes, sino también a sus familias, a quienes el alcalde agradeció «compartir sacrificios, turnos cambiados, llamadas a horas intempestivas o la preocupación por un servicio de riesgo». «Hoy más que nunca podemos decir con orgullo que la Policía Local de Soria es garantía de convivencia, de seguridad y de cercanía ciudadana», concluyó.