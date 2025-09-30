Formalizado el contrato del proyecto de ejecución de la ‘nueva’ Audiencia de Soria

Publicado por José Ángel Campillo Soria Creado: Actualizado:

El largo proceso para otorgar la redacción del proyecto de la Audiencia toca a su fin y comienza a correr el plazo de tres meses para entregar el documento de ejecución. La Plataforma de Contratación publica el anuncio con la formalización de la relación contractual entre los adjudicatarios y el Ayuntamiento, de manera que queda zanjado el intenso periplo, con recursos incluidos, que ha desembocado en el encargo a Luis Suárez Mansilla y Asier Santas Torres. Son 442.000 euros el importe de adjudicación del proyecto que precisará todos los aspectos de la construcción de la ‘nueva’ Audiencia, coste incluido. La ampliación del centro cultural está prevista en la franja de terreno aledaño al actual que media entre las calles Sorovega y Betetas.

En agosto de 2024 se anunció la resolución del concurso, con el estudio de Felipe Ceña como adjudicatario. Su planteamiento de un edificio masivo pétreo fue el mejor valorado por la Mesa de Contratación, pero el paso administrativo fue recurrido por el estudio de Santas Torres-Suárez Mansilla. El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León que debía revisarse la decisión, teniendo en cuenta la valoración de los méritos. De esta manera, los actuales adjudicatarios se hicieron con el proyecto, si bien no fue la última palabra del procedimiento. Y es que, a su vez, Felipe Ceña presentó otro recurso, que si bien no varió la decisión demoró la adjudicación y formalización del contrato.

Suárez Mansilla y Santas Torres son conocedores de la Audiencia y su entorno al menos desde 2007, cuando ganaron el concurso de ideas para la ordenación de las traseras. El diseño y las condiciones eran muy distintas a las ahora permitidas en la modificación del PGOU que ordena el espacio. Según la presentación del proyecto básico, la ampliación de la Audiencia se basa en un «edificio de tres plantas sobre rasante y dos bajo rasante, que alberga una sala de teatro y representaciones, auditorio para congresos y conciertos de ópera, talleres, aulas y despachos. Bajo rasante se localizan espacios de apoyo al uso principal así como una sala de exposiciones que amplía la ya existente en el actual centro cultural». El inmueble se proyecta sobre «la necesidad del Ayuntamiento de Soria de disponer de un edificio capaz de albergar el mayor número posible de actividades escénicas y congresuales así como de la necesidad de regenerar y reactivar la zona antigua en la que se inserta, ampliando la oferta municipal de espacios socioculturales».

El proyecto básico pone sobre la mesa un auditorio de más de 1.000 butacas, distribuidas en patio y anfiteatro. Esto supone duplicar la capacidad del actual auditorio.