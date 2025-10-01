El Campus Duques de Soria acoge un laboratorio de ideas sobre el impulso de la agenda urbana

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Instituto Universitario de Urbanística de la UVa está recorriendo las nueve provincias de Castilla y León con el laboratorio de ideas sobre 'El impulso de la Agenda Urbana en los municipios: Los Planes de Acción'.

El pasado viernes 26 de septiembre, el Campus Duques de Soria acogió el laboratorio de ideas 'El impulso de la Agenda Urbana en los municipios de Soria: Los Planes de Acción'. Se trata del primer evento de los nueve previstos para cada una de las provincias de Castilla y León, desarrollados en el marco del proyecto de investigación ‘Policy Lab como herramienta colaborativa para adaptar e impulsar los Planes de Acción de Agenda Urbana y Rural Española en Castilla y León’ financiado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología – FECYT.

A través de esta iniciativa se pretende informar, difundir, proporcionar las pautas e intercambiar información y experiencias con las entidades de cada provincia (como Ayuntamientos, Mancomunidades, Diputaciones, Grupos de acción local) para redactar los Planes de Acción Local para el impulso de la Agenda Urbana Española en Castilla y León.

La Jornada de Soria, organizada en colaboración con el Vicerrectorado del Campus de Soria, reunió a un amplio abanico de personas procedentes de diversas entidades locales de la provincia. El programa incluyó ponencias especializadas, como la impartida por Juan Luis de las Rivas Sanz, director de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, centrada en los principales retos para la implementación de los Planes de Acción Local de la Agenda Urbana y Rural Española. Asimismo, se presentaron experiencias y resultados de proyectos desarrollados a escala provincial por la Mancomunidad de Tierras Altas y la Asociación Tierras Sorianas del Cid. El evento se estructuró en dos sesiones.