Lupa pide licencia para su nuevo supermercado en el polígono de Soria

La cadena de supermercados Lupa continúa con su expansión en Soria y ya prepara el que será su cuarto establecimiento en la provincia, el segundo en la capital tras la apertura en marzo del supermercado en Mariano Granados. La firma ya ha iniciado el procedimiento para obtener la licencia ambiental y urbanística para su nuevo supermercado que se ubicará en el polígono de Las Casas frente al Leroy Merlín. Tendrá más de 2.000 metros cuadrados y creará unos 25 empleos directos.

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publicaba ayer el decreto de Alcaldía fechado el 26 de septiembre con el que «inicia expediente de concesión de licencia ambiental urbanística». El promotor es la firma Semark Group de origen cántabro y que es propietaria de Supermercados Lupa. El proyecto presentado contempla el acondicionamiento de una nave para la actividad de supermercado.

Lupa lleva ya varios meses detrás de este proyecto para el que en primera instancia fue necesario un proceso de modificación urbanística de la parcela. El Pleno municipal del pasado mes de enero concedió la aprobación definitiva al cambio a través de un Plan Especial. En ese documento la empresa ya aportaba alguna de las características de su nuevo supermercado. «Queda acreditado el interés público del Plan Especial porque, aunque afecta a una parcela de titularidad privada, el uso a implantar supone la generación de la ocupación laboral estable en al menos 25 puestos de trabajo directos otro tantos indirectos en el municipio de Soria, así como la mejora de la oferta comercial y la competencia para los residentes de la zona y extensible para la totalidad la población de ciudad de Soria», expone.

En el proyecto presentado ahora se ofrecen más detalles. El supermercado se ubicará en la referida nave de algo más de 2.000 metros cuadrados y la zona delantera de la parcela se habilitará como zona de aparcamiento. El proyecto contempla 101 plazas con otras cuatro para personas con problemas de movilidad y 3 para la carga de vehículos eléctricos. La inversión prevista para las nuevas instalaciones se cifra en 750.000 euros.

El supermercado en el polígono de Las Casas se convertirá en el cuarto de la cadena cántabra en Soria en apenas seis años. El primer establecimiento se inauguró en El Burgo de Osma en septiembre de 2021 y un año después llegó el segundo en Almazán. En marzo se unió el primero en la capital.