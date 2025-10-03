Nuevos recursos para un turismo micológico sostenible y regenerativo en Soria

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La concejala de Turismo del Ayuntamiento de Soria, Yolanda Santos, presentó nuevas herramientas creadas en el marco del proyecto Mycotour, una iniciativa que sitúa a Soria como referente nacional e internacional en turismo micológico sostenible. La concejala insistió en la importancia de contar con nuevos recursos digitales y materiales de divulgación, así como con más equipamiento como las réplicas de setas o la micosenda del Pinarcillo. En este sentido, se refirió a que todo ello se ha llevado a cabo tiendo un objetivo claro y es que «Soria sea un referente micológico a nivel nacional e internacional como vimos en el Living Lab, donde expertos de distintos países señalaron a nuestra provincia como modelo en la puesta en valor del producto micológico. Y sobre todo, insistir en que la meta no es recolectar setas, sino de generar experiencias turísticas que aporten más de lo que se llevan los visitantes».

Entre las novedades destaca un espacio web específico que también tendrá enlace desde la página de turismo de la ciudad, que permitirá al visitante acceder a información sobre las especies más representativas, infraestructuras micoturísticas como la senda del Pinarcillo o los micojuegos, el sistema de permisos de recolección y la oferta gastronómica vinculada a las setas.

Además, se han editado planos turísticos de los más señalados puntos de interés micológico en la provincia, con los principales hábitats y zonas reguladas de recolección, junto a un folleto divulgativo de la micosenda de Valonsadero y de los ecosistemas micológicos de la provincia. Todo ello se completa con un vídeo promocional que muestra los recursos naturales y gastronómicos en ferias y eventos.

El objetivo de estos recursos es ir más allá de la mera recolección y expedición de permisos, en busca de un micoturismo que sea una experiencia de sostenibilidad y regeneración del entorno. «Hay otra manera de salir al campo», señaló la concejala, quien refirió cómo lo importante «desde el punto de vista del Ayuntamiento es que la gente se lleve la importancia de los hongos en el ecosistema, la sostenibilidad».

El proyecto www.mycotour.es, titulado ‘Vertebración e internacionalización de micoturismo en el medio rural’, está financiado por el Ministerio de Industria y Turismo dentro del Programa Experiencias Turismo España, con fondos europeos Next Generation EU y un presupuesto global de 1,2 millones.

La coordinación corresponde a la Fundación de Innovación y Transferencia Agroalimentaria de Aragón (FITAGRO) y cuenta con el asesoramiento científico y técnico del European Mycological Institute (EMI) y del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA-CSIC).

Entre los socios beneficiarios del proyecto se encuentran: Ayuntamiento de Soria, Ayuntamiento de Vic, Diputación Provincial de Ávila, Diputación Provincial de Teruel, Asociación de Parques Micológicos de Aragón (MicoAragón), Basque Culinary Center-BCC Innovation y e-Spain.

El proyecto persigue consolidar el micoturismo como producto tractor en el medio rural, fortaleciendo la cooperación entre territorios, mejorando la sostenibilidad de la actividad y posicionando a España como referente internacional en turismo micológico.

La concejala consideró que al margen de lo buena o mala que sea la temporada de producción todos estos elementos harán a la ciudadanía disfrutar del monte y los parajes naturales. «El Duero, Valonsadero y el monte en general está increíble. Desde aquí, estamos trabajando otra manera de comunicar la micología huyendo de esos llamamientos masivos sólo cuando brotan las setas. Si hay recolección es perfecto, pero si es un año de baja de producción, no pasa nada, vamos a seguir teniendo micoturismo porque es algo más que recolectar. Vamos a encontrar otro tipo de micología y vamos también a sensibilizar de cómo realizar prácticas responsables en el bosque», indicó.