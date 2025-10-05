La muralla de Alberca en Soria no esperará a financiación externa para su consolidación

Publicado por José Ángel Campillo Soria Creado: Actualizado:

Con la muralla de Alberca descubierta en gran parte y el antiguo reformatorio a medio derribar, el Ayuntamiento se plantea cómo llegar los fondos necesarios para su restauración. Una vía para financiarlo pasa por las ayudas europeas o el 2% Cultural del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Es decir, financiación externa. Pero también se puede recurrir a fondos propios. El alcalde, Carlos Martínez, explicó que no se esperará al dinero de otras administraciones para restaurar el paño, de manera que si la búsqueda de financiación externa no cuaja pronto se recurrirá a los fondos municipales. En ningún caso se va a dejar la antigua cerca medieval en su estado presente a la espera de allegar financiación externa. «Alberca tendrá que salir el año que viene», declaró Martínez sobre la consolidación y puesta en valor del tramo de aproximadamente 90 metros y que tiene un cubo (bastante maltratado) en uno de sus extremos.

Una de las soluciones puede pasar por derivar los fondos de las escaleras mecánicas del Calaverón a la muralla. Son 570.000 euros en la licitación de la primera fase de la infraestructura en la calle Beato Julián de San Agustín. Una cantidad que ahora está en condiciones de asumirse a través de los fondos europeos del Plan de Actuación Integrado del Calaverón-Castillo. Y es que el viernes se conoció que la Dirección General de Fondos Europeos había apostado por Soria en una nueva concesión, casi 6,9 millones en este caso para un programa inversor de 11,4. Una de sus ‘patas’ es la movilidad en el Calaverón, a través de varios tramos de escaleras mecánicas. Mediante el Plan de Actuación podría asumirse la fase de escaleras en marcha, de modo que el dinero de la licitación en curso podría derivarse a la muralla. Es decir, el Ayuntamiento no esperó a la financiación de otras administraciones para lanzar las escaleras, lo hizo con fondos municipales, pero una vez que la primera está asegurada los segundos podrían tener como destino Alberca.

La urgencia de arreglar Alberca viene dada además por el palacio de Alcántara. El Ayuntamiento ha aprobado el mecanismo urbanístico que posibilita la cesión de la casona al Ministerio de Cultura, como una segunda sede del Centro Nacional de Fotografía en el Banco de España. Es preciso, pues, arreglar la calle, con la consolidación de la muralla también, para que la institución ampliada ‘luzca’. Y es que el arreglo de la cerca conlleva un plan de nueva urbanización de la calle Alberca, recreando las antiguas instalaciones de riego que dieron nombre a la calle, una zona de huertos en tiempos.

El primer paso de la restauración de una muralla plagada de postizos, cajeados y pérdidas pasa por el derribo de lo que queda del antiguo hospicio. Para ello el Ayuntamiento ha aumentado las cautelas de protección y contratado el asesoramiento técnico para garantizar su integridad una vez se produzcan las operaciones. La demolición se realizará en breve, confirmó en su día el Consistorio. El contrato de asesoría ha sido adjudicado al estudio de arquitectura de Fernando Cobos, redactor del plan director de la muralla y responsable de las restauraciones llevadas a cabo hasta la fecha.