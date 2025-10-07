Brutal agresión en Soria en la Zona durante las fiestas de San Saturio

Captura de pantalla del vídeo en el que se ha difundido la agresión.HDS

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Las redes sociales se han convertido en el escenario de un vídeo identificado en la Zona, en la calle Rota de Calatañazor de la capital soriana, y en las pasadas fiestas de San Saturio, donde se produce una brutal agresión en la calle.

El vídeo se inicia con tres jóvenes que tienen a otros dos como víctimas en el suelo. Mientras dos de ellos patean a uno, un tercero golpea a otro con puñetazos, con tal violencia que otro de los jóvenes lo tiene que retirar. Sin embargo, este propina una tremenda patada en la cabeza, y otro de los jóvenes también lo remata con otros dos puntapiés con la pierna izquierda.

Las agresiones parece que se detienen y aparecen otros jóvenes de espalda en la escena y una bebida en primer plano.

Los dos agredidos quedan en el suelo, uno de ellos aparentemente inconsciente en la acera y el otro en la carretera doliéndose de las heridas.

Las reacciones no se han hecho esperar y Vox Soria, a través de 'X', mostrando el referido vídeo, ha señalado que "el PSOE y el PP se negaron a poner cámaras de vigilancia en la Zona porque Vox aludió a que la inmigración provocaba delincuencia. Hoy se hacen virales estas imágenes y aquellos callan y éstos se dan golpes en el pecho -ahora- apuntándose al tema". Y finaliza: "El PP es una estafa".

Se refiere Vox a una interacción del concejal y senador del PP Javier Jiménez Santamaría, quien con el vídeo también como muestra señala: "Sí sí, esto es Soria. A algunos nos llaman fachas por pedir que se tomen medidas drásticas y que se publique la nacionalidad de los delitos".

Vox continúa que "solo les importan los problemas de los españoles cuando se acercan las elecciones", y recuerda la moción presentada por su Grupo Municipal hace ahora un año, a la que, puntualiza Vox, el PP votó en contra, "bendita hemeroteca", concluye.

Por último, añaden desde la formación, "los que votaron no a poner cámaras, a incrementar el número de agentes de Policía Local y a crear una Mesa de Seguridad Ciudadana, hoy hacen aún más el ridículo. Se equivocaron por los complejitos de siempre, lo saben y pretenden arreglarlo. Ya no engañan a nadie".