Brutal agresión en Soria en la Zona durante las fiestas de San Saturio
Vox Soria critica a PP y PSOE porque no quisieron poner cámaras de vigilancia
Las redes sociales se han convertido en el escenario de un vídeo identificado en la Zona, en la calle Rota de Calatañazor de la capital soriana, y en las pasadas fiestas de San Saturio, donde se produce una brutal agresión en la calle.
El vídeo se inicia con tres jóvenes que tienen a otros dos como víctimas en el suelo. Mientras dos de ellos patean a uno, un tercero golpea a otro con puñetazos, con tal violencia que otro de los jóvenes lo tiene que retirar. Sin embargo, este propina una tremenda patada en la cabeza, y otro de los jóvenes también lo remata con otros dos puntapiés con la pierna izquierda.
Las agresiones parece que se detienen y aparecen otros jóvenes de espalda en la escena y una bebida en primer plano.
Los dos agredidos quedan en el suelo, uno de ellos aparentemente inconsciente en la acera y el otro en la carretera doliéndose de las heridas.
Las reacciones no se han hecho esperar y Vox Soria, a través de 'X', mostrando el referido vídeo, ha señalado que "el PSOE y el PP se negaron a poner cámaras de vigilancia en la Zona porque Vox aludió a que la inmigración provocaba delincuencia. Hoy se hacen virales estas imágenes y aquellos callan y éstos se dan golpes en el pecho -ahora- apuntándose al tema". Y finaliza: "El PP es una estafa".
Se refiere Vox a una interacción del concejal y senador del PP Javier Jiménez Santamaría, quien con el vídeo también como muestra señala: "Sí sí, esto es Soria. A algunos nos llaman fachas por pedir que se tomen medidas drásticas y que se publique la nacionalidad de los delitos".
Vox continúa que "solo les importan los problemas de los españoles cuando se acercan las elecciones", y recuerda la moción presentada por su Grupo Municipal hace ahora un año, a la que, puntualiza Vox, el PP votó en contra, "bendita hemeroteca", concluye.
Por último, añaden desde la formación, "los que votaron no a poner cámaras, a incrementar el número de agentes de Policía Local y a crear una Mesa de Seguridad Ciudadana, hoy hacen aún más el ridículo. Se equivocaron por los complejitos de siempre, lo saben y pretenden arreglarlo. Ya no engañan a nadie".