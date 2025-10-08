San Saturio, el recurso turístico más reconocido de Soria, con 37.400 visitas

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La ciudad de Soria cerró la temporada estival con un importante volumen de actividad turística. Entre los meses de junio y septiembre de 2025, la ermita de San Saturio recibió un total de 37.458 consultas, consolidándose como el principal punto de atracción turística de la capital. Solo en agosto se registraron 14.674 consultas, el mes con mayor afluencia, seguido de septiembre con 9.831, julio con 7.673 y junio con 5.280.

En las oficinas municipales de turismo, situadas en el centro de la ciudad, se contabilizaron 18.574 visitantes en este mismo periodo. Agosto fue también el mes más destacado, con 8.295 visitantes, mientras que julio alcanzó 4.695, septiembre 3.592 y junio 1.992.

El turismo nacional ha vuelto a ser mayoritario durante los meses de verano, representando de media un 95% de los visitantes, frente a un 5% de turismo extranjero.

Los principales mercados emisores dentro de España fueron Madrid, Cataluña, País Vasco y Castilla y León, que concentran los porcentajes más elevados de llegadas en los cuatro meses analizados.

En el caso del turismo internacional, destacan visitantes procedentes de Francia, Alemania, Portugal y Reino Unido, con una presencia especialmente visible en agosto y septiembre.

Los datos de las consultas en oficinas muestran una tendencia clara hacia las estancias medias más largas, que es uno de los objetivos en los que trabaja el Ayuntamiento con una mejora de los recursos, equipamientos y la organización de eventos como Enclave de Agua o Expoesía para ofrecer también experiencias y actividad.

En todos los meses analizados, más del 50% de los visitantes permanecieron en la ciudad dos o más días, alcanzando en algunos casos el 68%.

La ermita de San Saturio fue una vez más, el recurso más visitado del verano soriano. Con más de 37.000 consultas en cuatro meses, representa un volumen muy superior al registrado en las oficinas de turismo. El mes de agosto fue especialmente destacado, con cifras que superan las 14.000 consultas.