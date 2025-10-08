Mycotour edita una micoguía para seguir divulgando sobre las setas de Soria

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La concejala de Turismo, Yolanda Santos, presentó un nuevo recurso turístico ligado a la micología y dentro del programa europeo Mycotour. Una micoguía que recopila material divulgativo con el objetivo de revalorizar el micoturismo y promover un uso sostenible, responsable y educativo de este recurso. «El micoturismo es mucho más que recolección. Es cultura, naturaleza, gastronomía y conservación», resumió la concejala en su repaso a los proyectos que llevan meses desarrollándose y que hacen que la micología tenga una proyección mucho más amplia que la mera búsqueda de setas e incluso que sea un reclamo para visitantes de toda España y también para la atracción de turistas de otras partes del mundo.

La micoguía ofrece información sencilla y accesible sobre el mundo de las setas, el territorio micológico soriano y las buenas prácticas en la recolección. Incluye una introducción general sobre qué son las setas y por qué Soria es considerada el «paraíso micológico» nacional e incluso un referente internacional, además de explicar el ciclo de vida de las especies y la importancia de proteger aquellas que están en peligro o no deben recolectarse.

«Queremos que tanto vecinos como visitantes comprendan el valor real del recurso micológico. No se trata solo de salir al monte a coger setas, sino de conocer el ecosistema, respetarlo y disfrutarlo. Esta guía es una herramienta divulgativa para acercar la micología de forma amena a todo tipo de públicos», refirió la concejala.

La guía no tiene carácter científico, sino divulgativo y turístico. Contiene fichas ilustradas de las especies más emblemáticas (como níscalos, amanitas cesáreas, colmenillas o senderillas), con datos básicos sobre hábitat, comestibilidad y curiosidades locales, como las leyendas sobre los «corros de brujas». Además, incluye un apartado gastronómico con recetas sencillas y un enlace a los restaurantes sorianos adheridos al proyecto Mycotour, que ofrecen platos micológicos en sus cartas.