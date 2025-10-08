Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

El sindicato Csif avanza que el Informe Pisa "va a ser devastador con la educación española", según manifestó el presidente nacional de Educación de la formación sindical, Mario Gutiérrez, quien mencionó que Castilla y León disfruta de datos buenos, como ya se ha publicado en anteriores ediciones, pero también los hay "malos, como uno de los peores índices de tasa de repetición y en la población en general, la formación más baja de la media de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico)". Añadió que la tasa de abandono escolar es próximo al 20% cuando la media es del 10%.

Gutiérrez, que se pronunció así durante la celebración del Comité Autonómico de Educación de Csif, que tiene lugar en la capital soriana, incidió en que que "los problemas de hoy son los mismos que en 1990", y son 35 años sin solucionarlos.

Por su parte, la presidenta del sector en Castilla y León, Isabel Madruga, resumió que en la región "el profesorado necesita menos burocracia y un aumento salarial en la parte autonómica, que sí se puede hacer". Mencionó el "hartazgo" del profesorado con "sobrecarga" y criticó una diferencia salarial de 850 euros con otras comunidades autónomas.

Denunció, asimismo, la falta de profesorado de atención a la diversidad, sobre todo en audición y lenguaje y pedagogía terapéutica. En el caso concreto de Soria, con una alta diversidad, sobre todo en zonas rurales, la responsable provincial del sindicato, Gema Jiménez, matizó que "si no se atiende adecuadamente, afecta a todo".