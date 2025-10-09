El PP retrata la "desidia" del Ayuntamiento con el puente del Soto Playa: cumple un año derrumbado

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

El Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Soria ha retratado este jueves la "desidia" del equipo de gobierno con el puente del Soto Playa, que cumple exactamente un año derrumbado después del paso de la borrasca Kirk, que causó fuertes vientos en la provincia y la caída de un árbol sobre la estructura, a la que causó graves daños.

La portavoz del grupo, Belén Izquierdo, ha visitado la pasarela y ha señalado que "esto viene a reflejar los 365 días de lo que está ocurriendo en Soria, un año de desidia por parte del Partido Socialista, un año en el que una actuación que debería haber sido urgente llevado empleados 18.000 euros que son insuficientes porque todavía estamos pendientes de conocer el proyecto definitivo".

"No sabemos si se puede utilizar parte de la pasarela, si no, si se va a hacer una nueva", ha expresado Izquierdo, quien ha reprochado que "esta es la imagen que se llevan los sorianos y los turistas, en un espacio que muy recorrido. Una imagen de abandono de un Ayuntamiento en el que el alcalde está más centrado en las próximas elecciones que tiene dentro de 6 meses que en la situación de la ciudad. Es una situación de desidia provocada por la falta de trabajo del día a día", ha indicado.

Para Izquierdo, "los políticos tenemos que solucionar problemas, no generar otros nuevos por falta de trabajo. Menos consejos en Bruselas y más trabajo en Soria".

A preguntas de los informadores, la concejal del PP ha explicado que el proyecto para reparar el puente del Soto Playa "salió a licitación y está pendiente de presentarnos las conclusiones. No sabemos absolutamente nada. Se dio a licitación en julio, no hemos encontrado el nombre de la empresa y es por 18.000 euros".

Izquierdo también ha destacado que dijeron que lo querían tener antes del Lunes de Bailas porque era una zona de bajada hacia San Polo. Visto como está, es muy difícil que con hielos, cimentaciones y demás, esté finalizado antes de este año. Ojalá, pero lo dudo. Si hemos tardado 9 meses en generar el proyecto, y todavía no tenemos la licitación ni el concurso definitivo ni el coste total de la pasarela, ¿cómo va a estar en dos meses medio?, se ha preguntado.

Sobre las declaraciones del día anterior, en el que el alcalde de Soria, Carlos Martínez Mínguez, había defendido su "productividad" al frente del Ayuntamiento, la edil ha dicho: "Yo hablo por todo lo que no tenemos. No tenemos RPT, tampoco Plan de Igualdad, contratos caducados y vencidos, el PGOU, pendiente Cerro de los Moros, atascado Urbanismo, Personal ni te cuento. Bueno, si él considera que es rentable esto en una empresa privada era un despido objetivo, sin ningún tipo de dudas, por bajo rendimiento".