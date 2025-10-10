Aquí Hay Premio: las compras en 127 tiendas de Soria vuelven a repartir vales de 400 euros

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El comercio local de Soria recibe un nuevo impulso con el regreso de la campaña 'Aquí Hay Premio' durante octubre y noviembre de 2025. Esta iniciativa, que ya se ha convertido en una tradición esperada por comerciantes y clientes, busca dinamizar las compras en los establecimientos de proximidad en un periodo clave para el sector comercial.

Los organizadores han anunciado que se repartirán un total de 4.000 euros entre octubre y noviembre divididos en cinco vales de 400 euros cada mes, que los ganadores podrán gastar exclusivamente en los comercios adheridos a la campaña. Lo más destacado de esta edición es que participar no requiere compra mínima, facilitando que cualquier consumidor pueda optar a estos premios simplemente por elegir el comercio local para sus adquisiciones.

La iniciativa, que ya cuenta con 127 establecimientos adheridos en toda la provincia y espera alcanzar los 150, está cofinanciada por el Ayuntamiento de Soria, la Secretaría de Estado de Comercio y fondos FEDER de la Unión Europea, dentro del Programa de Apoyo al Comercio Minorista 2025 que se desarrolla en diversos puntos de España.

La concejala Teresa Valdenebro y la vocal de la entidad cameral, Sonia Giaquinta, han presentado la iniciativa. “El Ayuntamiento es sensible al apoyo al comercio minorista, al comercio local y de proximidad. Estas campañas son fundamentales para hacer que la gente salga de sus casas y se acerque a esos comercios, que son el escaparate de una ciudad viva. El escaparate de una tienda es como un cuadro: dependiendo de cómo lo ilumines, cambia la perspectiva. Los comerciantes muestran en ellos lo mejor que tienen, y nosotros debemos apoyarles”, ha apuntado la edil.

La vocal de la Cámara de Comercio, Sonia Giaquinta, ha destacado la consolidación de la iniciativa y su impacto real. “Aquí Hay Premio demuestra año tras año que cuando las instituciones y el sector comercial trabajan juntos se consiguen resultados reales: más movimiento en las tiendas, más ilusión entre los clientes y, sobre todo, un impulso para nuestro comercio de proximidad”.

“Comprar en el comercio local tiene premio y no sólo por los vales sorteados: significa apostar por la calidad, la cercanía y la confianza. Cada euro gastado aquí se multiplica, genera empleo, mantiene escaparates abiertos y da vida a nuestras calles”, ha recalcado. La representante de la Cámara ha añadido que “es una campaña que los clientes ya esperan. Lo que realmente nos mueve es el mensaje. Comprar en el comercio local tiene premio y no sólo por los vales sorteados. Comprar aquí significa apostar por la calidad, cercanía y la confianza”.

Cada comercio recibirá talonarios numerados -dos por establecimiento, con 300 papeletas cada uno- y material identificativo para colocar en sus escaparates. No hay compra mínima para participar: cualquier cliente que realice una compra en uno de los comercios adheridos recibirá una papeleta para los sorteos, que se celebrarán a comienzos de noviembre y diciembre y se retransmitirán en directo por las redes sociales de la Cámara.