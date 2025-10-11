El Casino acoge las II Jornadas Diocesanas de Cuidados Paliativos

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Casino de Soria acogerá las II Jornadas Diocesanas de Paliativos. Se trata de un ciclo en el que se presentan y debaten ideas en torno a la espiritualidad y el acompañamiento emocional de los pacientes.

La Diócesis de Osma-Soria ha organizado por segundo año un Ciclo de Conferencias sobre Cuidados Paliativos que se desarrollará la próxima semana en el salón Gerardo Diego del Círculo Amistad Numancia durante los días 14 y 16 de Octubre a las 19.30 horas.

Para esta edición se han programado dos actos:

-Día 14: Mesa redonda: "El cirineo del siglo XXI" con la intervención de Vicente Molina, Miguel Lozano, Edurne García, Carmen Lozano y Montserrat Ballesteros.

-Día 16: Conferencia "La espiritualidad, un derecho del enfermo" a cargo de la médico Concha Ruiz Pau.

La entrada es libre limitada al aforo de la sala.