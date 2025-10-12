Qué hacer cuando ya no quieres un libro: la Biblioteca pública de Soria nos da una pista

Publicado por José Ángel Campillo Soria Creado: Actualizado:

Un traslado, un cambio de gustos, falta de espacio o, simplemente, una acumulación excesiva a la que poner coto. No es fácil desprenderse de libros y antes que tirarlos hay opciones para regalarlos. Por ejemplo, la Biblioteca Pública admite donaciones, si bien no todos los ejemplares son aptos para acogerse a esta figura y hay que contar con la propia realidad de la entidad. Y es que, "tenemos un espacio limitado", expone la subdirectora, Mercedes Melendo, quien también apunta a otra causa por la que no se aceptan todos los libros disponibles. Se trata del bien surtido catálogo de la Biblioteca, por lo que pueden disponer de ejemplares de los títulos que se quieren donar.

Que los libros estén en perfecto estado es la base para aceptar donaciones. Ciertas novedades o clásicos son bienvenidos a pesar de que ya estén en los fondos de la Biblioteca. Y títulos que pasen a engrosar la sección local centran el interés de la institución por las donaciones. La sección de Soria tiene especial atención a la hora de recibir libros donados. No se admiten donaciones anónimas y libros y publicaciones antiguas y raras y anteriores a 1958 tienen preferencia, así como archivos personales y bibliotecas especializadas en temas de Castilla y León y publicaciones periódicas que completen las existentes.

Sí es frecuente que personas se pongan en contacto con la Biblioteca para desprenderse de libros que ya no quieren o no necesitan, pero suele suceder que no tengan utilidad para la Biblioteca, por su mal estado o por haber ya ejemplares. Teniendo en cuenta las condiciones de aceptación, una fórmula que facilita las cosas a la hora de explorar qué puede ser válido del lote es trabajar sobre un listado. Esto facilita la selección.

"Hay veces que no nos podemos hacer cargo de tanto", indica Melendo, quien recalca la importancia de la sección local y que el libro "tenga una vida útil y que en la Biblioteca no lo tengamos".

Con estas limitaciones, otras opciones para donar libros pueden pasar por asociaciones que estén formando su pequeña biblioteca, colegios (que también tendrán posiblemente sus problemas de espacio) o bibliotecas públicas en localidades, donde seguramente los libros serán bienvenidos. También puede recurrirse a las cajas de libros que el Ayuntamiento dispuso para intercambio en la Dehesa y en las márgenes del Duero.