La tarjeta Buscyl ya la han solicitado 5.400 sorianos

La Junta ha registrado ya 5.387 solicitudes de sorianos para conseguir su tarjeta Buscyl con la que pueden viajar gratis, y más del 80% ya se han enviado a sus correspondientes dueños, según los datos facilitados por la Consejería de Movilidad. Llama la atención también 823 son para usuarios menores de 15 años, previa autorización de sus progenitores, lo que supone más del 15% del total. El pasado 1 de septiembre arrancaron las primeras rutas bonificadas por la Junta de Castilla y León que se ampliaron el 15 de septiembre y se completaron el 30. Así, la tarjeta Buscyl tiene vigencia en 117 rutas de transporte interurbano de Soria, 37 regulares y 80 a la demanda, además de 31 de prestación conjunta, de las más de 2.600 bonificadas por toda la Comunidad y en las que también podrán viajar los usuarios sorianos.

En la provincia, la Consejería de Movilidad el 1 de septiembre puso a disposición el servicio a través del dispositivo Buscyl en 51 rutas, 15 regulares y 36 a la demanda, que gestionan cuatro empresas sorianas. A partir del 15 de septiembre el transporte fue gratuito en la provincia en otras 49 rutas, de las que 18 forman parte del servicio regular y 31 son a demanda de viajeros. Y se completó el 30 de septiembre con la incorporación de 17 rutas, cuatro regulares y 13 a la demanda, además de otras 31 de prestación conjunta.

Todas las peticiones que ya han sido verificadas van recibiendo un correo electrónico con esta tarjeta digital que permite acceder a los buses de carácter autonómico, validando el código QR en los terminales de algunos de los 2.000 vehículos que ya disponen de él.

La tarjeta Buscyl puede solicitarse a través de la plataforma www.buscyl.es o en las oficinas de la Junta. El ciudadano sólo tendrá que aportar sus datos y recibirá en su correo electrónico la tarjeta digital que le permitirá acceder al transporte público sin coste alguno si está empadronado en Castilla y León.

La tarjeta física no tiene fecha de caducidad, pero el titular recibirá un aviso, cada 3 años (o antes si su condición o bonificación tiene fecha de caducidad), para comprobar el cumplimiento de las condiciones y poder continuar con su utilización.