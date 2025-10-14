El PP de Soria acusa al subdelegado de "boicotear" el acto de la Guardia Civil

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

El PP de Soria ha acusado este martes al subdelegado del Gobierno en la provincia, Miguel Latorre, de "boicotear" el acto de la Guardia Civil en el día de su patrona, el pasado 12 de octubre. Parece que el discurso del representante del Gobierno en la provincia ha levantado ampollas en filas populares por lo que considera el concejal del Ayuntamiento de Soria y senador, Javier Jiménez Santamaría, una "política arbitraria con los inmigrantes o los incendios a su manera, pero no dijo nada de las prostitutas o del Fiscal General del Estado", ha señalado en el curso de una rueda de prensa.

Jiménez ha criticado la "actitud" de Latorre. "No vamos a normalizar que el día de la Guardia Civil el subdelegado boicotee el acto". En concreto, el subdelegado se refirió el pasado 12 de octubre al «sacrificio» del cuerpo por dar seguridad a la sociedad y destacó su labor en situaciones críticas como los incendios forestales ocurridos este verano, que contaron con su colaboración en la extinción. También añadió que «la inmigración no es un problema de seguridad ciudadana, es un motor de desarrollo y una oportunidad de futuro», en referencia a la polvareda política levantada por la brutal paliza en La Zona.

Para el concejal popular, si Latorre "es comisario política de la corrupción de este Gobierno el momento no era este". Sobre si miembros de la Guardia Civil se le habían quejado por la incomodidad de estas declaraciones, el concejal recordó que "la Guardia Civil trabaja en España desde 1844 y es más discreta y con más señorío".

Del mismo modo, se ha referido a los "deleznables" hechos sucedidos el día de San Saturio en La Zona, que se han saldado con la detención de tres personas, los tres agresores que recogen las imágenes del vídeo, y ha criticado el "populismo" de Vox en este sentido. "Castillo (concejal de Vox) se ha referido a nosotros como una estafa, pero hay que recordar el acta del Pleno del 14 de noviembre, en el que a una moción suya nosotros propusimos una enmienda con los siguientes puntos: incrementar las plazas de policías, coordinación con la Policía Nacional para que haya más presencia en la calle, un Consejo de Seguridad Ciudadana y el estudio para la colocación de cámaras en zonas de mayor conflictividad, así como el análisis de las franjas horarias. Este acta desenmascara al señor Castillo".

Sobre la petición de dar a conocer la nacionalidad de quienes cometen delitos, Jiménez ha insistido en ello y "el tiempo nos ha dado la razón. El PP se hizo eco de esta paliza brutal y no fue hasta cuatro días después que la Subdelegación se hizo eco ello y, además, gracias a la prensa supimos que uno de ellos era multirreincidente, y no se puede dar impunidad a un multirreincidente", ha agredado. Se refiere el concejal a uno de los implicados en la paliza que ya fue detenido en agosto por amenazar de muerte al propietario de un establecimiento comercial en el centro Soria, portar un cuchillo de 21 centímetros y herir a tres policías tras su detención.

Jiménez Santamaría ha explicado que su partido "está a favor de la inmigración legal y ordenada y en contra de quien venga a delinquir".

La rueda de prensa del concejal, sin embargo, fue para pedir la dimisión de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, por el caso de las pulseras antimaltrato e incluso se ha referido, entre palabras muy gruesas contra el Gobierno ("Sánchez se ha lucrado de los prostíbulos de su suegro", "el PSOE favorece a los depredadores sexuales", "los peores enemigos de las mujeres", "los deja a merced de los violadores"...) a un caso en el que, según él, la Audiencia Provincial de Soria absolvió a un maltratador "por el fallo de las pulseras".