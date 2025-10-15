Un joven herido en un accidente de tráfico en la A-2 en un choque por alcance

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Un joven de 19 años ha requerido atención sanitaria tras un accidente de tráfico ocurrido en la provincia de Soria. Según informan fuentes del servicio de emergencias 112 de Castilla y León, ha ocurrido en el kilómetro 144 de la autovía A-2, dentro del término municipal de Medinaceli, en sentido Madrid.

Las primeras informaciones apuntan a que a las 15.25 horas se ha recibido el aviso del siniestro, consistente en el choque por alcance entre un camión y un coche. Desde el 112 se ha trasladado aviso a Emergencias Sanitarias del Sacyl y a la Guardia Civil de Tráfico.

Al parecer un varón de 19 años requería asistencia sanitaria debido al impacto sin que por el momento haya trascendido su estado.

Además, a las 13.50 horas el 112 ha sido avisado de que un coche había golpeado a una mujer de unos 30 años en la calle Doctor Flemming de la capital. El alertante indicaba de que la víctima del accidente se quejaba de la rodilla. Se informó a Policía Nacional, Policía Local y Sacyl, quien movilizó una ambulancia para atenderla.