Sucesos
Un joven herido en un accidente de tráfico en la A-2 en un choque por alcance
Atendida una mujer de 30 años en la capital tras ser golpeada por un coche
Un joven de 19 años ha requerido atención sanitaria tras un accidente de tráfico ocurrido en la provincia de Soria. Según informan fuentes del servicio de emergencias 112 de Castilla y León, ha ocurrido en el kilómetro 144 de la autovía A-2, dentro del término municipal de Medinaceli, en sentido Madrid.
Soria
Un espectacular accidente en Medinaceli, elegido por la DGT para concienciar sobre la velocidad
Heraldo-Diario de Soria
Las primeras informaciones apuntan a que a las 15.25 horas se ha recibido el aviso del siniestro, consistente en el choque por alcance entre un camión y un coche. Desde el 112 se ha trasladado aviso a Emergencias Sanitarias del Sacyl y a la Guardia Civil de Tráfico.
Al parecer un varón de 19 años requería asistencia sanitaria debido al impacto sin que por el momento haya trascendido su estado.
Además, a las 13.50 horas el 112 ha sido avisado de que un coche había golpeado a una mujer de unos 30 años en la calle Doctor Flemming de la capital. El alertante indicaba de que la víctima del accidente se quejaba de la rodilla. Se informó a Policía Nacional, Policía Local y Sacyl, quien movilizó una ambulancia para atenderla.