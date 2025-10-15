Soria premia el ejemplo, la entrega y el trabajo de los mejores numantinos de 2025

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

Son los mejores del año 2025 y este miércoles el Auditorio Odón Alonso del Centro Cultural Palacio de la Audiencia les rindió el merecido homenaje a una trayectoria de esfuerzo, trabajo y ejemplo diario. Fiel a su cita, y ante unas 400 personas, representantes de los agentes políticos, económicos y sociales de la provincia, Heraldo Diario de Soria El Mundo hizo entrega de la quinta edición de los Premios Numancia. El acto fue presentado por la periodista del decano de la prensa provincial, Irene Llorente Yoldi, y amenizado por los Soria Sax Quartet. Todo quedó en casa.

Al ritmo de la ‘Bohemian Rapsody’, es evidente que «lo mejor está por llegar» para Soria, como muy bien dijo el vicerrector del Campus de Soria, José Luis Ruiz Zapatero. "Para Soria lo mejor tiene que estar por llegar aunque las ‘avanzadillas’ se suman cada año con personas algunas de ellas adelantadas a su tiempo que hacen más grande la provincia y que luchan por el bien común. Talento hay de sobra y falta conservarlo y darles las oportunidades y los medios necesarios para llegar a buen puerto".

Tras los primeros discursos, llegó el momento de la verdad con la entrega de galardones. El principal fue para el Campus de Soria, de la Universidad de Valladolid, que recogieron el vicerrector José Luis Ruiz Zapatero y la secretaria general de la UVA, Helena Villarejo. A la universidad en Soria se le viene a recompensar por sus 40 años desde su adscripción a la Universidad de Valladolid. Hoy en día su aportación a a la sociedad soriana es indudable. Su impacto económico se calcula en 10 millones de euros, da empleo a 500 trabadores y su comunidad educativa está formada por 2.500 personas. Su papel en la ciudad y en la provincia es clave.

Ofrece los estudios de Grado en Administración de Empresas, Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Grado en Educación Primaria, Grado en Enfermería, Grado en Fisioterapia, Ingeniería Agraria y Energética, Ingeniería Forestal: Industrias Forestales, Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, Grado en Traducción e Interpretación y doble Grado en ADE. Además, el Máster en Ingeniería de la Bioenergía y Sostenibilidad Energética, Máster universitario en Traducción en Entornos Digitales Multilingües, Máster universitario en Atención Integral al Paciente Pluripatológico y Doctorado en Traductología, Traducción Profesional y Audiovisual.

Su labor investigadora se ha potenciado con el paso de los años hasta convertirse en una pieza indispensable en el engranaje de Soria, además de su conexión con otros sectores de la provincia, ya sea empresarial, social o deportivo.

Cesefor, premio Numancia de Economía, con Pablo Sabín al frente, ha sabido reflotar el centro hasta límites insospechados. Tiene la misión de contribuir a la mejora de la competitividad, la industrialización y la conservación de los recursos forestales, trabajando en proyectos de investigación, innovación, desarrollo tecnológico, formación y consultoría. El Cesefor se esfuerza en una gestión sostenible y en el cuidado y limpieza del monte como fórmula de prevención. La gestión forestal de Soria está siendo un ejemplo como acción preventiva frente a incendios.

OnPhoto, premio de la Cultura, premio que recogieron los codirectores María Ferrer y Juan Carlos Rodrigo, es un festival de fotografía que se celebra en Soria para difundir la cultura fotográfica, reuniendo a profesionales y aficionados a través de exposiciones, ponencias, talleres, mesas redondas, concursos de portfolio y rallies fotográficos. El evento ofrece a los participantes la oportunidad de conocer y interactuar con artistas visuales destacados, así como con otros creadores y aficionados, y disfrutar del patrimonio cultural y gastronómico de la capital soriana. Atrae a numerosos profesionales y su situación cobrará más relevancia, si cabe, teniendo en cuenta la implantación del Centro Nacional de Fotografía.

El BM Soria, premio Numancia del Deporte, milita por segunda vez en su historia en la categoría plata del balonmano, de la mano de su presidente, Carlos Heras. Es un equipo con vitola, que arrastra a aficionados fieles y un equipo que ha protagonizado ascensos sonados. Su garra, su lucha, su entrega y su coraje le han colocado como uno de los grandes exponentes del deporte soriano. En la exigente nueva categoría su misión es una cara permanencia que sin duda la van a luchar.

Finalmente, Asovica, premio Valores Sociales, es una entidad declarada de utilidad pública, que tiene como objetivo primordial conseguir la rehabilitación de las personas con problemas de salud mental y luchar por el reconocimiento igualitario en la sociedad de este colectivo, con centros especiales de empleo que favorecen la inserción laboral de los asociados. El premio lo recogieron el presidente Juan Luis Antón y la gerente Natalia Briongos.

Los Premios Numancia han galardonado en su categoría absoluta y en cuatro ediciones anteriores a Emiliano Revilla, Soria Natural, Voleibol Río Duero y Juan Manuel Ruiz Liso.