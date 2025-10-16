El concurso de las escaleras mecánicas del Calaverón de Soria queda desierto

Publicado por José Ángel Campillo Soria Creado: Actualizado:

Habrá que esperar más de lo previsto para que las escaleras mecánicas echen a andar en el barrio del Calaverón. Hay proyecto y hay presupuesto, pero no hay empresas interesadas en construir las estructuras. El concurso queda desierto. Ninguna empresa ha concurrido a la licitación que contaba con un presupuesto de 770.000 euros, confirmaron fuentes municipales. El Ayuntamiento tendrá que decidir ahora cómo continúa con la idea de las escaleras, es decir, si va a una nueva licitación con un presupuesto más elevado o va al procedimiento negociado.

Las escaleras del Calaverón están previstas en una primera fase en la calle Beato Julián de San Agustín. Concretamente, en dos tramos, los correspondientes hasta el cruce con Albar Salvadores y desde Morales Contreras a Santa Clara. Toda una ventaja para la accesibilidad de un barrio de complicada orografía, con dificultades para las personas con movilidad reducida o, simplemente, cargadas. La obra incluía los taludes vegetales para una mejor integración paisajística, así como una cubrición metálica que estaba anunciada para una segunda etapa.

El contrato licitado es asumido directamente por el Consistorio, que no ha esperado a la confirmación de una ayuda europea solicitada para el barrio. Aunque el Consistorio ha obtenido 6,9 millones de dinero Feder para desarrollar en el Calaverón y el Castillo un Plan de Actuación Integrado valorado en 11,4 millones, el municipio lanzó la contratación antes de tener segura esta importante subvención que dará un vuelco a las zonas objeto de intervención.

El Plan de Actuación Integrado fija para el Calaverón un aspecto de ‘humanización’. Esto se traduce en una jerarquía de calles. El documento habla de viales cívicos y calles peatonales. Entre los primeros, Comuneros de Castilla, el tramo superior de Bodas Reales, Morales Contreras, Gonzalo de Berceo, Beaterio y Fuerteventura. Como peatonales quedan el tramo inferior de Bodas Reales, Beato Julián de San Agustín, Pinares de Soria y San Pedro de Osma.

El programa no se olvida de expandir las escaleras mecánicas por el barrio y, de hecho, tal es una de las actuaciones estrella. A la espera de ajustar las partidas y además de los tramos licitados, figuran en los planos el primer tramo de San Pedro de Osma, Morales del Espino, Tintorería y el tramo superior de Pósito.

En cuanto al Castillo, la idea es mejorar la conectividad con el centro, a través de un elevador con pasarela que, partiendo de las escaleras del Sagrado Corazón llegue a la altura del antiguo depósito de agua. El Plan se completa para el cerro con un centro de interpretación de los hallazgos y restauraciones de la muralla.