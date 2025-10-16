El nuevo hachazo del IBI supondrá un desembolso de 400.000 euros para los vecinos de Soria capital

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

El nuevo hachazo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), con una subida del 2,2%, supondrá un desembolso en la capital soriana a los ciudadanos de 400.000 euros, según han explicado este jueves los concejales del PP Belén Izquierdo y Saturnino de Gregorio.

Los populares, que han rechazado este incremento y que previsiblemente saldrá adelante este lunes en un pleno municipal, gracias a la mayoría absoluta del PSOE, han denunciado que desde que Carlos Martínez Mínguez es alcalde de la ciudad, es decir desde el año 2007, el recibo del IBI se ha triplicado y ha pasado de 5 a 15 millones de euros, que es la recaudación total actual.

El PP, que ha recordado que en su programa electoral defendían la congelación e incluso un descenso del IBI del 4%, han propuesto bonificaciones para intentar paliar estos incrementos, que van desde el 1% para aquellos vecinos que tengan domiciliado el recibo; de hasta el 15% en inmuebles donde se desarrolle una actividad empresarial, dependiendo del número de trabajadores; y del 5% a aquellas casas que se destinen al alquiler de vivienda. En este sentido, rechazan que haya recargo a los pisos vacíos.

El concejal Saturnino de Gregorio se ha referido a esa subida del 2,2% tanto en el IBI como en el impuesto de circulación o el de vados, que rechazan de plano. "Pensábamos que al ser año electoral y por ser el alcalde de Castilla y León no los subiría", ha ironizado, "pero esto imagino que será un poco lo que hará en la Comunidad".

De Gregorio ha recordado que el recibo del IBI ya subió un 2,4% el año pasado, lo que unido al de este año deja un incremento en dos años del 4,6%. "Muñoz (el portavoz del equipo de gobierno) dice que lo que sube es el IPC, pero no tiene en cuenta la cesta de la combra".

Para el edil, "los gastos familiares suben y también sube el IBI. Los alimentos se fueron el año pasado al 3,6% y el año anterior al 11,7%. Cada vez se carga más a la clase media y se está empobreciendo al ciudadano. Nos machacan con impuestos todos los años".

Ha recordado que el año pasado solo subieron el recibo del IBI 8 capitales españolas, "y la segunda que más subió fue Soria". Del mismo modo, se ha preguntado si la nueva RPR la "va a cargar al IBI" y ha tildado de "mala gestión" el presupuesto de gastos e ingresos.

De Gregorio ha añadido que hay "una falta de recaudación de 2 millones de euros, lo que significa 4 años consecutivos de subidas del IBI".

Ha criticado que "no se revisan las tasas en los últimos años y todo se carga a los impuestos, porque no se pide un estudio económico".

La portavoz del PP, Belén Izquierdo, ha desgranado las bonificaciones que propone su grupo, y que están a expensas de lo que diga el equipo de gobierno. En este apartado se encuentran bonificaciones por domiciliar el recibido, por inmuebles en los que se lleva a cabo una actividad económica o viviendas que se destinen al alquiler. "La presión fiscal es bestial en este Ayuntamiento", han subrayado los populares, quienes también han criticado la subida del impuesto de circulación porque "hay mucha gente que vive del sector del transporte".