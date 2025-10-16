El alcalde de Soria, en China, defiende que los gobiernos locales deben tener voz en foros internacionales

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El alcalde de Soria y Enviado Especial de la Presidencia de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) ante la ONU, Carlos Martínez, intervino en la sesión final del Consejo Mundial de la entidad que se celebra en Xi’an, en China, con un mensaje centrado en la paz, la rendición de cuentas y la defensa del derecho internacional. También destacó la competitividad territorial como la mejor política de cohesión y colaboración entre las entidades locales al margen de su dimensión.

Carlos Martínez recordó que este encuentro coincide con el décimo aniversario de la adopción de la Nueva Agenda Urbana y quiso aprovechar este marco para alertar sobre la situación en Gaza y el refuerzo del multilateralismo. El alcalde consideró fundamental hablar también de la reconstrucción en Palestina y del rol que los gobiernos locales deben asumir también en el ámbito internacional. “El día después ya está aquí. En cumbres pasadas se sentaba con nosotros codo con codo el alcalde de Gaza y hoy es alcalde de una ciudad absolutamente destruida”, indicó, insistiendo en que además el “silencio no puede ser la respuesta, la paz no significa el olvido”. “Lo que ocurre en Gaza no es un episodio aislado, es una violación sistemática del derecho internacional y de los derechos humanos que debe tener consecuencias”, señaló indicando que “debemos tener un posicionamiento unánime también en cuanto a la rendición de cuentas”.

“No se trata de condenar a un pueblo, sino de exigir responsabilidades políticas y jurídicas a un gobierno, responsable último de los miles de víctimas civiles. No ha sido una guerra, se ha perpetrado un genocidio ante los ojos del mundo”, afirmó en su intervención.

Sobre su participación en esta cumbre, el responsable municipal destacó el enriquecimiento que supone compartir mesa con decenas de alcaldes de todo el mundo que, a pesar de sus diferencias, también comparten muchas de las problemáticas.

Como ejemplo, la propia sede de la cita internacional Xian suma 13 millones de habitantes con un incremento de cuatro millones en los últimos años, pero “como siempre decimos ese crecimiento tiene que ver también con el desequilibrio y con esas ‘Sorias’ de todo el mundo que por falta de oportunidades expulsan a su población a otros puntos. Hablamos, por lo tanto, de dos ciudades distanciadas geográficamente en miles de kilómetros y en muchos aspectos pero que reflejan problemáticas comunes sobre un modelo que entendemos todos como insostenible. La competitividad territorial es, por lo tanto, una solución global para que las ciudades pequeñas y medianas se vean como una alternativa”.