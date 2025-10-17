El IES Politécnico inicia su proyecto Erasmus+ sobre la excelencia en el marco europeo

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

El IES Politécnico de Soria ha comenzado el desarrollo del proyecto europeo KA122- SCH 'Pertenencia a la comunidad como medio para alcanzar la excelencia en el marco europeo', financiado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea que se va a desarrollar entre el 20 de octubre de 2025 y el 19 de abril de 2027, con una duración total de 18 meses y un presupuesto de 34.113 euros.

Los proyectos Erasmus+ KA122-SCH, tal y como explica Aurora Maqueda, coordinadora del proyecto en el centro junto a Ana Granada, "ofrecen a los centros educativos la oportunidad de mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje mediante la formación del profesorado, la observación de buenas prácticas en otros países europeos y la movilidad del alumnado". Su objetivo "es fortalecer la dimensión europea de la educación, promover la inclusión y fomentar la participación activa en la comunidad escolar". Así, todas las actividades que se desarrollan desde el centro "tienen como objetivo alcanzar los objetivos del proyecto".

Con motivo del inicio del proyecto y en el marco de las celebraciones internacionales del 'Erasmus Days', semana dedicada a dar a conocer los proyectos Erasmus, el IES Politécnico ha organizado diversas actividades para difundir los valores europeos y dar a conocer esta iniciativa a toda la comunidad educativa.

Durante esta semana, el alumnado de 2º de ESO ha participado en distintas propuestas entre las que destacan, por ejemplo, la construcción de una bandera europea; la exposición de carteles sobre lugares sostenibles o la creación del 'Rincón Erasmus' físico en el instituto.

Otras iniciativas que se han llevado a cabo son una entrevista radiofónica a la coordinadora del proyecto, publicada en la sección 'Poli en la Onda' de la página web del centro o un photocall con la palabra 'Bienvenidos' en varios idiomas.

Estas actividades "han servido para acercar el espíritu del programa Erasmus+ al alumnado más joven y destacar la importancia de sentirse parte activa de la comunidad europea", añade Maqueda.

El IES Politécnico "reafirma así su compromiso con la innovación educativa, la formación internacional y la construcción de una escuela más abierta, participativa y europea".

Maqueda asevera que "el entusiasmo de los estudiantes ha sido una de las claves del éxito de las actividades". De hecho, al preguntarles por su experiencia, los alumnos y alumnas de 2º de ESO destacaron aspectos como "lo divertido que fue participar, la alegría de tener los recreos ocupados con actividades diferentes y la oportunidad de conocer otros países en el futuro gracias al proyecto".

También incidieron que las actividades "fueron momentos compartidos con amigos, en los que 'se ha trabajado muy bien entre todos y en poco tiempo se ha sacado mucho trabajo adelante'". Muchos coincidieron en que, después de esta experiencia, "quieres viajar sí o sí" y que "nos gusta el intercambio y participar en cosas así".