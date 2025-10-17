Alerta entre los dueños de mascotas en Soria al aparecer una salchicha "envenenada" en un pipi can

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La aparición de una salchicha supuestamente envenenada ha sembrado la alerta entre los dueños de mascotas de la zona norte de la ciudad de Soria. La noticia se ha dado a conocer a través de las redes sociales, donde un ciudadano ha mostrado una salchicha que había sido manipulada, con algo azul en su interior. "Me acabo de encontrar esta salchicha con veneno en el pipi Can. Ya la ha retirado la Policía Municipal", suscribía el post del grupo Animales perdidos y encontrados en Soria.

Además se sugería hacer correr la voz entre los dueños de mascotas que frecuenten el pipi can de Santa Bárbara, donde ha aparecido. El Ayuntamiento de la capital confirmó que, tras recibir el aviso ciudadano, la Policía Local recogió la salchicha que se encuentra en un frigorífico en dependencias policiales.

En función de cómo se suceda el incidente, se actuará de un modo u otro, ya que puede ser un hecho puntual o aislado, argumentaron. El elemento, supuestamente envenenado, se analizará si hay denuncia, comunicación por parte de algún veterinario o algún otro incidente.

Situado junto al parque del mismo nombre, el pipi can de Santa Bárbara, bastante amplio, es frecuentado por dueños de mascotas de la parte norte de la ciudad. También lo es la zona de la plaza de la Picota, entre la plaza de toros y el inicio de Patios de don Vela, aunque en este caso lo hacen de forma indebida, puesto que no está habilitada para ello.