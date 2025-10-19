La antigua biblioteca del Castillo se perfila como centro de interpretación de la muralla

Publicado por José Ángel Campillo Soria Creado: Actualizado:

Un edificio sin uso en pleno parque del Castillo para albergar el centro de interpretación de la muralla. La antigua biblioteca se perfila para acoger la instalación donde dar a conocer la historia del gran recinto amurallado, en combinación con los últimos hallazgos y restauraciones. Muy cerca, además, se encuentra el nivel original de la puebla de Soria, con construcciones que llegan hasta el siglo XV. El inmueble de los años 60, originalmente una casa del guarda, es coherente con el plan de dinamización turística, que entre otras cosas prevé la dotación de recursos de realidad aumentada.

Las opciones todavía no están cerradas, pero esta casa es la preferencia del Plan de Actuación Integrado del Castillo-Calaverón, donde se inserta. Se trata del programa de actuaciones para las dos zonas que recientemente recibió una subvención de los fondos Feder de 6,9 millones, para una inversión de 11,4. El Plan toma el relevo de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI), el plan del casco viejo que en su ámbito de intervención dejó 10 millones de euros, de los que cinco eran una subvención europea.

El centro de interpretación de la muralla quiere aprovechar las sinergias con el plan turístico Soria Orígenes y, especialmente, con Soria Oculta y sus descubrimientos arqueológicos, así como las restauraciones de la muralla en las márgenes y el propio Castillo.

Para el cerro el Plan de Actuación Integrado estima uno de sus proyectos estrella. Es el elevador con voladizo para conectar de manera directa el núcleo urbano con el cerro. Una estructura diseñada para partir de las escaleras del Sagrado Corazón y llevar al paseante local o turista a la altura del antiguo depósito de agua. El Plan indica para el Castillo además unas recuperaciones paisajísticas y de senderos.

En cuanto al Calaverón, más allá de las escaleras mecánicas para propiciar la accesibilidad al barrio, dispondrá de un programa comercial. Soria implanta la fórmula de los ‘meanwhile spaces’, que consiste en llegar a acuerdos con propietarios de locales sin uso para propiciar ocupaciones limitadas de negocios. Una ventaja para los primeros, ya que su propiedad no se deteriora, y para los segundos, que pueden iniciar actividades de emprendimiento. En este sentido, el Plan Identifica unos 25 locales en el Calaverón que serían aptos para acogerse a este sistema de recuperación.

Para el Calaverón resulta sobre todo llamativo e interesante el programa de escaleras mecánicas. Una primera fase, en Beato Julián de San Agustín, está ya lanzada, si bien la licitación quedó desierta y ahora habrá que esperar o a un segundo procedimiento de contratación o a un procedimiento negociado. También figuran en los planos el primer tramo de San Pedro de Osma, Morales del Espino, Tintorería y el tramo superior de Pósito. Por su parte, está pensada una jerarquización de calles, divididas en viales cívicos y peatonales.

Entre los primeros, Comuneros de Castilla, el tramo superior de Bodas Reales, Morales Contreras, Gonzalo de Berceo, Beaterio y Fuerteventura. Como peatonales quedan el tramo inferior de Bodas Reales, Beato Julián de San Agustín, Pinares de Soria y San Pedro de Osma. Por último, el Plan de Actuación se fija en Santa Clara.

El programa asume la construcción de la segunda fase de reforma del parque, en el área más próxima a la calle Santa Clara. Y un desarrollo de acciones culturales para el barrio. Integra igualmente a la llamada Casona, la antigua Subdelegación de Defensa, ya en manos municipales, llamada a convertirse en centro cívico y sede de la asociación vecinal.