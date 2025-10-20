Sacyl reconoce con el sello de excelencia a Pediatría y Urología del Hospital y a Atención Primaria de Almazán

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Consejería de Sanidad ha reconocido con el sello ‘Sacyl Excelente’ de nivel ‘inicial’ a cinco Equipos de Atención Primaria y once servicios hospitalarios, con el nivel ‘avanzado’ a uno de Primaria y a tres servicios hospitalarios y el reconocimiento de nivel ‘excelente’ ha sido otorgado a dos servicios hospitalarios de Castilla y León. El objetivo general del sistema es involucrar a los profesionales que integran las unidades asistenciales para la mejora de la gestión, la atención y la seguridad de los pacientes, así como identificar, premiar y visibilizar las unidades que buscan la excelencia.

En el listado aparecen dos servicios del Hospital Santa Bárbara de Soria, el de Pediatría y el de Urología, y el equipo de Atención Primaria de Almazán.

Sacyl Excelente es un sistema propio de reconocimiento que ha diseñado la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León para distinguir a aquellas unidades asistenciales (Equipos de Atención Primaria y Servicios Hospitalarios) que cumplan con los más exigentes requisitos que les permitan desarrollar una atención de la máxima calidad y obtener los mejores resultados en salud.

Para ello, se plantea una ruta de mejora hacia la excelencia en la que se establece un sistema de reconocimiento progresivo con tres niveles, explica la Consejería. El inicial es el más básico con un sistema de gestión en el que realiza de forma óptima todas las tareas fundamentales y más importantes. El nivel avanzado es el intermedio y conlleva que el EAP o el Servicio Hospitalario haya desarrollado un sistema de gestión avanzado con un papel importante en aspectos como el rediseño de los procesos o de los sistemas de información. Por último, el reconocimiento de nivel excelente es el de la máxima exigencia y significa que hay un sistema de gestión muy avanzado, siendo un modelo de referencia para otras unidades.