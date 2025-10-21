Soria aprueba una nueva subida del IBI con la aprobación del PSOE y la oposición de PP y Vox

Publicado por José Ángel Campillo Soria Creado: Actualizado:

El debate de las Ordenanzas fiscales, un ‘clásico’ del otoño, desembarcó en el pleno municipal con toda su crudeza y un punto de desmadre. La actualización para paliar la inflación determina una nueva subida del 2,2% en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, el mismo porcentaje en general que la tasa de vados, donde se aumenta al 3% en el caso de los vehículos de mayor cilindrada. El pleno, con la aprobación del PSOE y la oposición de PP y Vox, encarriló la puesta al día de las Ordenanzas, de manera que ahora se abre el periodo de exposición pública para recoger posibles alegaciones. A tenor de lo sucedido en años anteriores, con las Ordenanzas como telón de fondo para su entrada en vigor al siguiente ejercicio, previsiblemente las habrá.

El portavoz del equipo de Gobierno, Javier Muñoz, justificó la elevación en la necesidad de «ingresos suficientes» para cubrir los servicios y actividades y los incrementos propios que padece el Consistorio, como combustibles o personal. El IPC, de los últimos cuatro años se queda en el 14,8%, mientras que en el mismo periodo las alzas fiscales representan «seis puntos menos». En este sentido, el 2,2% es un «incremento justo», señaló Muñoz, quien resumió cómo con el tipo al 0,621% que se plantea, el recibo medio (316 euros) subirá «en torno a los diez euros». Lo que «no supone ni un euro al mes».

Desde esta perspectiva de dividir la subida por meses, el Impuesto sobre Vehículos se traduce entre 25 y 40 céntimos al mes. Por su parte, los vados se elevan en «tres euros al año» en un garaje de 50 metros cuadrados.

Es preferible ir actualizando poco a poco que no recurrir a técnicas añejas de concentrar un «sablazo» cada diez o quince años, expresó Muñoz, defendiendo una «fiscalidad equilibrada y justa».

Antes de recurrir a Venezuela y el Premio Nobel de la Paz, el popular Saturnino de Gregorio tuvo la cortesía de apartarse de los derroteros de anteriores plenos, argumentando la negativa de su grupo no en clasificaciones fiscales (esta técnica lleva años agotada) sino en el propio IPC y los ingresos municipales.

En el camino se olvidó de defender las bonificaciones que los populares habían expuesto unos días antes, lo que a juicio de Muñoz daba a entender el interés que le merecían. Remedió el fallo en el segundo turno, para regocijo de un Muñoz que desautorizó las ventajas fiscales punto por punto. En cualquier caso, el PSOE no respondió al planteamiento de De Gregorio, en el sentido de que el «presupuesto se cuadra solo», sin subidas de impuestos.

El concejal del PP señaló que han caído los precios de los combustibles y del alumbrado público, desmontando así la justificación del alza en los servicios generales. De Gregorio no entró en que haya que destinar 300.000 euros más a personal, pero sí en que el Ayuntamiento tiene «cinco millones de impagados». Paralelamente, ha crecido considerablemente la participación en los tributos del Estado, mientras que la cesta de la compra ha subido un 35%. «No tiene ninguna justificación la presión fiscal que nos está ocasionando», apuntó el concejal popular, quien luego se perdería entre Venezuela, Feijóo, los autónomos, la alusión a las ‘chistorras’, «Ábalos y compañía» y Carlos Martínez como candidato a la Junta.

Es cierto que a cambio recibió un baño del PSOE con el despido de los bomberos forestales, la fiscalidad de Rajoy, las ayudas de funcionamiento, la trama Gürtel y el «escándalo» de la trama eólica. Todo esto con el presumible propósito de diferenciar a PSOE y PP, pero con el resultado de hacer del debate un dislate, con Sánchez y Salario Mínimo Europeo incluidos.

En fin, De Gregorio se acordó de las bonificaciones y las expuso: tramos crecientes por mantenimiento de empleo en locales empresariales, desde un 5% a sociedades a partir de cinco trabajadores hasta un 95% para mayores de 50; 5% para quienes tienen viviendas en alquiler y un 1% por domiciliar el recibo. Muñoz estaba estupefacto ante la «metedura de pata» del PP, ya que en el grueso de las empresas sorianas, el 90%, cifró, tiene menos de cinco trabajadores, por lo que ironizó sobre una reforma que deja fuera al grueso de los contribuyentes empresariales. Por lo demás, con unos alquileres en el entorno de los 650, 700 euros mensuales, se bonifica «20 euritos a los propietarios». Tampoco es nada llamativo lo de la domiciliación, pues el 80% ya la tiene y serían «cuatro euros» con la bonificación. Una cantidad insignificante para el particular, pero que dejaría 80.000 euros menos en las arcas locales, lo que cuesta el Certamen de Cortos.

Por parte de Vox, Fernando Castillo hizo gala de un negacionismo del grueso de la imposición local, por más que sostuviera la necesidad de los impuestos. El IBI es una «doble tributación», mientras que el Impuesto sobre Vehículos es «coercitivo y arbitrario». Castillo habló de «rejonazo fiscal», con el que «penalizan el trabajo y penalizan el ahorro» en «momentos de especial dificultad para todos».

En Vox «adoran la época de ‘Los santos inocentes’», consideró Muñoz, recordando un amplio retorno de los impuestos en forma de inversiones y actividades, desde las Aulas de la Tercera Edad al Otoño Musical Soriano.