La Junta añade 1 millón de euros a Soria Futuro para nuevos proyectos empresariales

El viceconsejero de Economía y Competitividad de la Junta, Carlos Martín Tobalina, avanzó este miércoles que el Gobierno regional «va a aportar un millón más» a la participación que mantiene de 4 millones en la sociedad Soria Futuro y que se extiende desde 2018. «Estamos en el trámite presupuestario. Se está formalizando la nueva aportación en 2025 por lo que estará disponible para invertir a lo largo de lo que queda de año», indicó Martín Tobalina con el objetivo, aseguró, «de crear actividad y empleo» en la provincia.

El viceconsejero realizó estas declaraciones durante el I Encuentro Empresarial de Empresas Invertidas por Soria Futuro, celebrado este miércoles en el marco del Hotel San Francisco con la participación de una veintena de empresas en las que Soria Futuro ha invertido o invierte sus recursos financieros y que se ubican en los sectores de transición energética, TIC, industria forestal, turismo, salud y transferencia tecnológica. Hay que recordar que Soria Futuro en una entidad participada por Caja Rural de Soria, el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León y la Diputación Provincial de Soria.

Por su parte, el presidente de la sociedad de inversión soriana, Francisco Esteban, puso sobre la mesa los números globales desde que Soria Futuro comenzó su andadura hace más de 23 años. En este punto incidió en que la sociedad cuenta ahora mismo con una inversión en activo de 2,3 millones de euros y ha materializado cerca de medio centenar de operaciones de inversión desde su puesta en marcha, posibilitando una inversión inducida superior a los 87 millones de euros y con un empleo esperado cercano a las 1.000 personas».

En cuanto a los retos por delante, Esteban destacó que «buscamos seguir apoyando a ‘start up’ y emprendedores incrementando el número de empresas participadas a lo máximo posible».

El viceconsejero, por otro lado, puso el foco en los números de Soria Futuro desde la participación de la Junta en la sociedad. En este sentido, «desde que entra la Junta, que participa en un tercio del esfuerzo económico que se realiza Soria Futuro fondeando casi 4 millones de euros, se ha trabajado en 34 proyectos, generando casi 330 empleos y una inversión inducida de 32 millones de euros».

Martín Tobalina quiso destacar la labor de esta entidad: «Soria Futuro es una experiencia única en Castilla y León. Una sociedad de inversión involucrada en el entorno local y que fija sus objetivos en esta provincia financiando proyectos de ámbito rural en muchos casos, tan importantes para el arraigo del empleo y de la actividad».

Martín Tobalina aplaudió este «instrumento local para poder dar respuesta a las necesidades provinciales sobre proyectos que ponen en valor los recursos endógenos y el esfuerzo de muchos emprendedores y empresarios que quieren realizar actividad en Soria ayudando a fijar empleo y población».

El representante regional hizo hincapié en que «la unión entre la indicativa privada y pública pueda poner sobre la mesa recursos para la generación de actividad y empleo en entornos en los que difícilmente se podrían aportar tickets de hasta 300.000 euros en forma de préstamos participativos. Es una línea de actividad pertinente y que tiene éxito», continuó.

El evento celebrado este miércoles «nace con la vocación de ser un punto de encuentro anual entre todas aquellas iniciativas empresariales que han formado y forman parte de la cartera de inversiones de Soria Futuro», tal y como indicó el director de Soria Futuro, Sergio Cabrerizo, durante la presentación. Una cita que nace con el objetivo de celebrarse cada año «generando oportunidades, sinergias y riqueza para Soria».

Soria Futuro nació en 2002 con el foco puesto en impulsar el desarrollo económico y social de Soria gracias a la inversión directa y acompañamiento estratégico a sociedades mercantiles ubicadas en la provincia.

En 2025 cerró el ejercicio con un resultado positivo antes de impuestos de 29.408,38 euros y con un patrimonio neto de 4.585.062,37 euros, un 18,23% superior al año 2023 y 1,57 veces superior al capital social actual de la entidad, fijado en 2.909.463 euros.

Además, según las cifras que se pusieron de manifiesto durante la celebración del encuentro, en la última década (2015- 2024), la inversión materializada crece a ritmos del 45% anual gracias al buen encaje de los instrumentos financieros ofertados (especialmente el préstamo participativo) y a las diferentes líneas financieras firmadas en los últimos años con el Instituto para la Competitividad Empresarial de la Junta de Castilla y León y con el Fondo Europeo de Inversiones. Además, en la actualidad, «la capacidad total del vehículo de inversión se cifra en 5 millones de euros, casi un 50% superior al inicio del proyecto», apuntaron .

Las inversiones de Soria Futuro se centran especialmente en etapa temprana (71,64% de las inversiones en fase semilla y ‘start up’) y en aquellos sectores con gran potencial de desarrollo provincial.

Entre estos sectores se encuentra el de la transición energética con el 42,68% de la inversión directa; salud 13,83%; industria forestal, 11,78%; agroalimentario, 11,36%; TIC 8,47%; turismo 8,32%; industrial, 2,95%; y transferencia tecnológica, 0,61%, según los datos puestos sobre la mesa por la sociedad de inversión.

La principal herramienta utilizada en las operaciones de inversión «es el préstamo participativo (58% de las inversiones) seguido de la participación directa y temporal en capital social (42%)». Además, Soria Futuro «ofrece un exhaustivo acompañamiento estratégico a los proyectos invertidos reforzando su participación activa en los mismos».