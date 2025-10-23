Caja Rural de Soria, una de las tres primeras empresas de España en obtener la certificación de igualdad de género ISO 53800 de Aenor

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Caja Rural de Soria ha obtenido la certificación de AENOR del Sistema de Igualdad de Género, un reconocimiento que sitúa a la entidad como una de las tres primeras empresas en España en alcanzar este distintivo.

Este logro refuerza el compromiso de la Caja con la sostenibilidad, la igualdad de oportunidades y el bienestar de las personas, principios que forman parte de su propósito corporativo y de su forma de entender la actividad financiera como motor de desarrollo social.

El proceso se inició con la Especificación AENOR de Igualdad de Género e Igualdad Retributiva, concebida como paso previo a la nueva norma internacional ISO 53800, que establece los estándares globales en materia de igualdad. La auditoría de seguimiento realizada este año ya se ha desarrollado bajo estas directrices, consolidando un modelo de gestión transversal que integra la igualdad en todas las dimensiones de la organización.

La certificación no se limita a los aspectos internos -como el plan de igualdad, la formación, los protocolos o el lenguaje inclusivo-, sino que adquiere un enfoque trasversal dentro de la organización y amplía el ámbito de aplicación a todas las partes interesadas en el exterior, incorporando criterios éticos y de igualdad en las inversiones, la contratación de proveedores, el diseño de productos y la comunicación con el entorno.