Las fotos de la carrera más terrorífica que da el pistoletazo de salida al Festival de las Ánimas de Soria

Alrededor de 750 personas han participado en la VI Carrera Nocturna Solidaria 

Alrededor de 750 personas han participado en este evento solidario.

Alrededor de 750 personas han participado en este evento solidario.

Gonzalo Monteseguro
Soria

La tradicional carrera, integrada en la programación del Festival de las Ánimas, se ha convertido en mucho más que un reto deportivo. Esta iniciativa combina deporte y solidaridad con un objetivo claro: sumar corazones.

En la edición de este año, la recaudación se destinará íntegramente a la Fundación Menudos Corazones, entidad que ofrece apoyo a niños y niñas con cardiopatías congénitas y a sus familias. De este modo, participar en la prueba no solo supone disfrutar del ambiente nocturno de Soria, sino también contribuir a mejorar la calidad de vida de quienes más lo necesitan.

