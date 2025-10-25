Carolina Hamodi: «El judo ayuda a las mujeres a sentirse poderosas»

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

Después de casi 20 años sin pisar el tatami, la soriana Carolina Hamodi ha regresado de Valladolid, donde se ha celebrado el autonómico senior de judo con el oro en su categoría, menos de 78 kilos, un logro para ella no sólo por haber superado el reto a sus 40 años, sino por todo lo que ha disfrutado de la decisión de volver a las competiciones de la mano del Judo Club Kodokan, con el que ha vuelto a enfundarse el judogui.

Tres veces campeona de España, además de 13 medallas nacionales y decenas autonómicas, Carolina dejó el judo a los 22 años y no había vuelto a ponerse un kimono desde entonces. Y lo retomó también movida por su carrera profesional, la Sociología, ya que considera que el judo «es una herramienta para el empoderamiento de la mujer, porque les ayuda a sentirse fuertes».

Doctora en Investigación en Innovación en Educación, Carolina Hamodi imparte Sociología del Deporte en el Grado de Ciencias del Deporte del Campus de Soria de la Universidad de Valladolid, en el que los alumnos también tienen otra asignatura con la que siente vinculación, Fundamentos de los Deportes de Combate, porque se ofrecen conocimientos principalmente de judo. Así le empezó a entrar el «gusanillo».

A esto se le sumó un viaje hace dos años que realizó a Colombia, donde había estado viviendo antes de la pandemia, donde una amiga trabaja en un proyecto con mujeres que habían sufrido violencia para canalizarla a través del arte y le propuso adaptar el judo a unas clases de defensa personal. «Creo que supone un empoderamiento porque hay mucho esfuerzo mental que te hace sentirte fuerte, un compendio de física y psicología que es poderoso para las mujeres y es lo que me dio el ‘tic‘ definitivo para volver y trabajar el judo contra las violencias machistas».

Precisamente en la última celebración del 8M, el Día Internacional de las Mujeres, que conmemora la lucha histórica de las mujeres por sus derechos, la igualdad y la justicia, se organizó entre la Universidad de Valladolid y el Club Kodokan un curso para entrenar a las mujeres en el judo como herramienta de empoderamiento. Es fundamental que lo descubran y hacerles ver que pueden practicarlo, porque el judo les da fuerza y un soporte vital. Es importante que entrenen la fuerza, que se aminora a partir de los 30 años».

Y al mismo tiempo, romper el mito de que el judo es de hombres: «La evidencia científica dice que al llegar a la adolescencia dejan de practicar este deporte. Es una brecha evidente que se replica en el club, porque entre las pequeñas no hay brecha de género, ni entre las edades medianas, pero entre los adultos sí, ya que en el club sólo cuatro chicas, la mayor con 16 años, y yo».

Por eso lo que busca es tener un espacio de encuentro y de conocimiento con las pequeñas, que vean resultados y se sientan valientes y poderosas. «Yo soy la prueba de que se puede romper el estereotipo, que con 40 años se alcanzan metas y que no deben abandonar».

Pero además, el judo también «es un vehículo muy poderoso para trabajar con personas con problemas de discapacidad». De hecho, con sus alumnos realizó una jornada en colaboración con Aspace.

Reconoce que volver a competir no fue una decisión muy meditada pero terminó en oro. «Y me sentí súper bien porque tenía todos esos recuerdos como míos. Valoro profundamente y me siento muy agradecida al ser ahora consciente de ciertas cosas que, cuando tenía 18 años, pasaban desapercibidas para mí. Por ejemplo, el esfuerzo que hacían mis padres para acompañarme a las competiciones, algo que ahora ha hecho mi marido, o el compromiso de entrenadores como Javier Aguado, que dedican su día libre a acompañarnos sin esperar nada a cambio».

Ahora ya tiene la vista puesta en el ranking autonómico, que será en unos meses. Porque ya le ha picado el «gusanillo». De todas formas, no sabe si seguirá en la categoría de menos de 78 kilos o en la de menos de 70, que es en la que ha conseguido todos sus logros. Para ello, tiene que planificarse bien. De momento disfruta de su vuelta a la competición por todo lo alto.