Un intoxicado por humo en el incendio de una vivienda en Soria

Un hombre de 60 años ha resultado en la madrugada de este lunes intoxicado por humo tras un incendio en Soria. Al parecer, el fuego se ha originado en la chimenea de la casa.

El centro de emergencias Castilla y León 1-1-2 recibió varias llamadas informando de un incendio en una vivienda situada en el número 8 de la Avenida Aragón de Soria capital. Un incendio que ha podido originarse en la chimenea y, en principio, sin personas afectadas.

Desde la sala del 1-1-2 se informa a la Policía Local de Soria, al Cuerpo Nacional de Policía y a los Bomberos de Soria. A llegar, los agentes del Cuerpo Nacional de Policía solicitan asistencia sanitaria para atender a una persona que ha resultado intoxicada por el humo, por lo que se pasa el aviso a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que moviliza una ambulancia soporte vital básico.

En el lugar, el personal sanitario atiende a un varón de 60 años que es trasladado en ambulancia soporte vital básico al Complejo Asistencial de Soria.