El fin de la ‘Ley de Nietos’ multiplica las solicitudes al Archivo Diocesano

El 22 de octubre terminó el plazo, tras la prórroga de un año concedida por el Gobierno central, para que los interesados en acogerse a la llamada ‘Ley de Nietos’ pudieran conseguir la nacionalidad española. Una norma que entró el vigor el pasado 22 de octubre de 2022 y que en el caso de Soria ha provocado que el Archivo Diocesano de Osma-Soria haya multiplicado las solicitudes recibidas para conseguir partidas sacramentales.

Así lo explica José Sala, delegado de Patrimonio de la Diócesis: «Durante 2025 hemos recibido más de 500 correos electrónicos pidiéndonos las partidas de bautismo y de matrimonio de familiares con el objetivo de adherirse a esta ley» y poder conseguir la nacionalidad española.

De ellos, «se han contestado de forma positiva 135 encontrando los datos y enviando las copias literarias legalizadas de las partidas sacramentales», apunta Sala. Además, «120 se han dirigido a las parroquias porque los datos que se solicitaban no tenían más de 100 años». Por otra parte «alrededor de 250 no se han podido atender por falta de datos concretos». Y es que, aseguró Sala, «muchas de las peticiones son totalmente imprecisas, sin concretar año ni localidad... Es imposible buscar datos cuando no se acota la fecha o el pueblo exacto de nacimiento». A pesar de ello, desde la Diócesis de Osma-Soria han intentado responder a todos las peticiones realizadas aunque haya sido pidiendo a los solicitantes mayor concreción de los datos.

Hay que tener en cuenta que en el Archivo Diocesano se custodian los libros sacramentales de más de 600 parroquias de toda la provincia (excepto 21 que se conservan en la parroquia de Ágreda).

La Ley de Memoria Democrática entró en vigor en octubre de 2022 por un periodo de dos años aunque en julio de 2024 el Consejo de Ministros decidió ampliarla por un año más, hasta el 22 de octubre de 2025 cerrando así la puerta temporal de tres años abierta. Esta ley, tal y como recoge el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones «reconoce el derecho a reclamar la nacionalidad a los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, originariamente españoles y que, al sufrir exilio por razones políticas, ideológicas, creencia u orientación e identidad sexual hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española».

El responsable de Patrimonio de la Diócesis Osma-Soria indicó que la mayor parte de las solicitudes recibidas llegan desde «Argentina, Cuba y Chile aunque también se han registrado peticiones de Nicaragua, Brasil, Estados Unidos o Filipinas, entre otros países».

A pesar del ingente volumen de trabajo que la aprobación de esta ley ha provocado en el trabajo diario del archivero de la Diócesis, no se ha reforzado el puesto. «El mismo archivero ha ido dando trámite a todas estas solicitudes aunque, es cierto, dejando de lado otras actividades», explicó Sala.

Y es que, Sala recordó que como requisito fundamental se necesitaban las partidas de bautismo de los abuelos o abuelas que emigraron. Un documento «que se encuentra en el Registro Civil o en el Registro Eclesiástico», motivo por el cual muchos de los interesados han cursado sus peticiones al Archivo Diocesano, ubicado en El Burgo.

Hay que recordar que durante 2023 fueron en torno a 850 las peticiones recibidas procedentes del extranjero. Unos números que se mantuvieron parecidos durante 2024. Cientos de solicitudes que contrastan con «la veintena» que se recibía cada año antes de la entrada en vigor de esta ley. La mayoría de estas peticiones que se reciben desde el extranjero eran para realizar árboles genealógicos.

Las solicitudes la realizan mayoritariamente nietos o biznietos de las personas que emigraron a esos países desde los que ahora llegan las solicitudes que «recurren a los archivos diocesanos/parroquiales cuando no existe o no encuentran la inscripción de nacimiento en el registro civil, ya sea porque sean anteriores a 1871 (cuando se crean los registros civiles) o porque no se encuentran en los registros civiles u otras razones», indicaba en su momento el archivero de la Diócesis de Osma-Soria, Javier Clerencia.

La documentación más antigua que se conserva en el Archivo Diocesano data del siglo XIII, pero la mayoría de la documentación está entre los siglos XVI y XIX.