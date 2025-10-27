Convenio entre los hosteleros y la Diputación para potenciar la formación y la imagen turística

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La hostelería es una de las caras que Soria muestra al turista. Para potenciar su formación y acciones encaminadas a dar la mejor imagen de la provincia, la Diputación de Soria ha firmado un convenio de colaboración con la asociación profesional soriana dotando con 20.000 euros.

El presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano Mata, y la diputada de Turismo, Elia Jiménez, se han reunido en la mañana de este lunes con la junta directiva de la Agrupación Soriana de Hostelería y Turismo (Asohtur) para repasar y actualizar las actividades y líneas de trabajo conjuntas que se desarrollan a lo largo del año, en el marco del convenio de colaboración entre ambas entidades.

Durante la reunión, celebrada en la sala de comisiones, se ha puesto sobre la mesa la programación de jornadas gastronómicas, talleres de formación, visitas guiadas y acciones promocionales que se llevarán a cabo durante 2025, todas ellas con el objetivo de reforzar el atractivo turístico de la provincia y apoyar al tejido empresarial del sector.

Asimismo, Benito Serrano, como presidente de la institución provincial, junto con Beatriz Martínez, presidenta de Asohtur, han rubricado el convenio con una colaboración que en los últimos años ha contribuido a consolidar a la provincia de Soria como un destino turístico de calidad, sostenible y en crecimiento dotado de 20.000 euros.

Benito Serrano, ha destacado que “la importancia de seguir caminando de la mano con el sector turístico, que es uno de los pilares de nuestra economía provincial”.

“Cada evento, cada jornada gastronómica o taller formativo es una oportunidad para mostrar el talento de los sorianos, y para atraer visitantes que descubren una provincia auténtica, acogedora y llena de posibilidades”, ha añadido.

Por su parte, la diputada de Turismo, Elia Jiménez, ha señalado que “gracias a las diferentes jornadas gastronómicas, los hosteleros de las zonas rurales impulsan sus comercios más allá de sus pueblos”.

“Este convenio no es solo un compromiso económico, sino una apuesta por seguir creando experiencias, impulsando la formación y dando visibilidad a lo mejor que tenemos: nuestros profesionales, nuestra gastronomía y nuestro entorno local”, ha subrayado.

La presidenta de Asohtur, Beatriz Martínez Pascual, ha agradecido la confianza y el apoyo continuado de la Diputación. “Estamos muy satisfechos con la colaboración que mantenemos con la institución provincial. Nos permite seguir avanzando, innovando y ofreciendo propuestas que dinamizan la hostelería y el turismo de toda la provincia”.

El convenio contempla la realización de actividades tan consolidadas como las Jornadas Soria & Trufa, las Jornadas de la Croqueta, el Concurso Provincial de la Tapa Micológica y diversos talleres profesionales y visitas de conocimiento del producto turístico. Además, apuesta por la formación, la igualdad de oportunidades y la promoción de los valores gastronómicos, culturales y medioambientales de Soria.