Estos son los horarios del cementerio y los servicios de autobús para Todos los Santos 2025

Dia de Todos los Santos del pasado 2024 en el cementerio de Soria capital.MonteseguroFoto

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Todos los Santos se conmemora este sábado y los cementerios vuelven a ser el punto neurálgico en el que cientos de personas recuerdan a sus seres queridos fallecidos. Ante la previsión de una mayor afluencia, el Ayuntamiento de Soria ha ampliado los horarios desde este lunes y hasta el domingo 2 de noviembre en el camposanto capitalino. También se modifica el servicio de autobús para cubrir la demanda.

El Ayuntamiento de Soria amplía los servicios vinculados con el cementerio hasta el 2 de noviembre con horario ininterrumpido del recinto desde las 9.00 horas hasta las 18.15. Después se retoma el horario invernal con cierre a las 16.45 horas. El servicio municipal del cementerio prosigue con la mejora de la infraestructura una vez que ya ha encarado la fase final de actualización administrativa y se recupera la operativa más habitual tras regularizarse la mayor parte de las concesiones.

Servicio de autobús para el 1 de noviembre, Todos los Santos

Se modifica el trayecto de la Línea Circular desde inicio del servicio hasta las 20.30 horas.

Se realizará el trayecto normal con salida desde Mariano Granados excepto el tramo calle Almazán-Mariano Vicén-Juan Antonio Simón que se sustituye por Calle Almazán-Cementerio-Juan Antonio Simón. Por lo tanto, se suprimirá la parada de Mariano Vicén desde inicio del servicio hasta las 20.30 horas en que se restablecerá el servicio normal.

Se mantienen los mismos horarios de salida desde Mariano Granados. Primera salida 8.49 de la mañana, cada hora, hasta las 19.49 horas que se realizará la última salida con paso por el cementerio y se restablecerá el servicio normal.

Horario estimado de paso por el cementerio, desde las 8.59 horas, cada hora, hasta las 19.59 horas

Servicio de autobús del 31 de octubre, viernes

Se modifica el trayecto de la Línea 1 en diferentes horarios.

Se realizará el trayecto normal con salida desde Mariano Granados realizando parada en el cementerio en las siguientes salidas:

Salida desde Mariano Granados a las 10.05 con paso aproximado por el cementerio a las 10.18 horas.

Salida desde Mariano Granados a las 12.35 con paso aproximado por el cementerio a las 12.48 horas.

Salida desde Mariano Granados a las 16.45 con paso aproximado por el cementerio a las 16.58 horas.

Salida desde Mariano Granados a las 17.35 con paso aproximado por el cementerio a las 17.48 horas.

Se mantienen los mismos horarios de salida desde Mariano Granados y el resto de salidas seguirán el trayecto habitual.

Estadísticas del cementerio de Soria

En la parte estadística, este año 2025 (2024) mantiene las cifras de inhumaciones en términos similares a años precedentes (152/150) al igual que las cremaciones (93/98) y exhumaciones (25/20) una vez que ya ha concluido la fase de reversión de oficio de los nichos.

En el apartado más administrativo se sigue avanzando en la regularización de todos los espacios, aunque ya de una forma más testimonial, y la cifra ya desciende a 21 regularizaciones de titularidad al adaptarse ya la mayoría de las unidades de enterramiento a lo que determina el reglamento. En la operativa de concesiones se han concedido 80 con otorgamiento inicial (nuevas concesiones), 96 actualizaciones de titularidad, 27 prórrogas, 53 cambios de representantes y 21 reversiones de la concesión.

Las cremaciones se reducen sobre todo por la inclusión de este servicio en el tanatorio lo que reduce el número en el cementerio.