Condenado el ex número 3 del PSCyL a un año y nueve de meses de cárcel por violencia de género

Un año y nueve meses de cárcel por los delitos de coacciones en el ámbito de la violencia de género, maltrato y atentado contra la autoridad de los policías es la condena que debe cumplir el ex procurador y número 3 del PSOE de Castilla y León, Ángel Hernández, quien reconoció los hechos de los que se le acusaba, cometidos en febrero de 2024 contra la que fuera su pareja sentimental.

En declaraciones posteriores, el ya condenado matizó: "Yo sigo convencido de que no he cometido ningún delito". Al no superar los dos años de condena no tendrá que ingresar en prisión.

"Yo cometí un error y asumí las responsabilidades públicas pero también tengo la conciencia tranquila. Cometí el error de llamar a la puerta, pero ningún otro delito", recalcó.

Hernández afirmó que tomó la decisión esta misma mañana de celebración del juicio de reconocer los delitos para llegar a una conformidad con la Fiscalía, que inicialmente pedía para él tres años y nueve meses, para evitar "todo el circo alrededor de este juicio y para proteger a la mujer que ha sido mi pareja, creía que no se tenía que exponer tan públicamente". Una decisión, matizó, en contra del criterio de su propio abogado, "por conciencia, por principios y porque por ser yo quien era no se tiene que ver nadie involucrado en este circo". El deseo del ex número 3 del PSOE de Castilla y León es "cerrar la etapa".

La condena impuesta por la jueza del Juzgado de lo Penal supone nueve meses de prisión por un delito de coacciones en el ámbito de la violencia de género, seis meses más por un delito de maltrato en el ámbito de la violencia de género y otros seis por atentado a la autoridad, al resistirse a los agentes que le detuvieron cuando se encontraba a la puerta del piso de la que fuera su novia.

Además, Hernández tendrá que pagar una indemnización de 144.000 euros y 3.500 euros a los dos policías que le detuvieron, por sendos delitos leves de lesiones.

Los hechos que se le imputan se produjeron en febrero pasado cuando el ex político acudió al domicilio de su entonces pareja y aporreando la puerta para que le abrieran profirió gritos de la índole de «ábreme la puerta zorra» o «quiero hablar con mi novia. La tengo que ver por las buenas o por las malas y esto no va a quedar así», según fuentes próximas al caso. Ante dicha actitud y alertada la Policía Nacional, los agentes acudieron al lugar y procedieron a su detención mientras el exprocurador les increpaba diciéndoles, «no sabéis lo que estáis haciendo. Soy aforado, no me podéis detener», señalaron las mismas fuentes.