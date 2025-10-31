Soria y Cesefor renuevan su colaboración con 50.000 euros

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El alcalde Carlos Martínez y el director de Cesefor, Pablo Sabín, dieron cuenta de la renovación del convenio de colaboración entre ambas instituciones con una dotación de 50.000 euros. «Este convenio ha sido clave para posicionar a Soria dentro de los marcos estratégicos internacionales que permiten acceder con prioridad a fondos europeos. Gracias a esta colaboración, hoy la ciudad cuenta con más de 44 millones y medio de euros en proyectos de transformación y modernización alineados con las grandes agendas internacionales», explicó el alcalde antes de añadir que «Soria es ya una referencia nacional en desarrollo sostenible y en la implantación de la Agenda 2030. Estamos a la cabeza en número de zonas verdes por habitante y en la creación de infraestructuras verdes que hacen de Soria una ciudad más saludable, habitable y comprometida con el equilibrio ambiental».

El convenio 2025 tiene como objetivo impulsar la bioeconomía circular y posicionar a Soria como referente en gestión forestal, lucha contra el cambio climático y transición ecológica.

Entre sus líneas de trabajo destacan dinamizar el Grupo Soria 2030 e incorporar nuevos actores al proceso; implementar acciones alineadas con la Hoja de Ruta Soria 2030; fortalecer el monitoreo del capital natural mediante tecnología y participación ciudadana; captar fondos europeos y nacionales para proyectos estratégicos de sostenibilidad; y acompañar al Ayuntamiento en la transformación urbana hacia una ciudad más verde y saludable.

Por su parte, Pablo Sabín añadió que «el proyecto Soria 2030 nació con el impulso del Ayuntamiento como un espacio de encuentro de fuerzas políticas y de la sociedad civil para definir el modelo de ciudad. Aquel consenso inicial sigue guiando todas las acciones actuales».

Dentro del marco del convenio y el programa Brera de renaturalizaciones, se presentó un visor sobre Infraestructura Verde y Biodiversidad, una herramienta digital al acceso de todos que tiene como principales objetivos divulgar los indicadores registrados, dotar a ciudadanos y profesionales de información técnica en tiempo real e integrar y homogeneizar datos técnicos y de ciencia ciudadana.

El Visor Brera (soria2030.es/brera/visor) es una base de datos geoespacial que integra información clave sobre la biodiversidad y la infraestructura verde de Soria. A través de mapas dinámicos y filtros personalizados, permite visualizar el arbolado urbano, las zonas verdes, las especies de flora y fauna, y diversos indicadores ambientales urbanos (como dotación de áreas verdes por habitante o proximidad a parques).

Se trata de una herramienta interactiva que centraliza toda la información sobre la infraestructura verde y la biodiversidad urbana de la ciudad, integrando datos provenientes de inventarios municipales, monitoreos de campo, sensores ambientales y aportes ciudadanos. Todo ello facilita la toma de decisiones basada en datos.

Incorpora, además, un enfoque participativo mediante una app móvil, la app Brera, que facilita a la ciudadanía registrar observaciones de biodiversidad o incidencias existentes en el espacio verde, garantizando la actualización continua y colaborativa de la base de datos. Todos los aportes son revisados y validados antes de incorporarse al sistema, fortaleciendo el conocimiento colectivo sobre el patrimonio natural de la ciudad. Gracias a su diseño accesible y educativo, el Visor se consolida como una plataforma abierta de referencia para la gestión del capital natural y la toma de decisiones basada en datos en Soria.

El proyecto Brera es una iniciativa conjunta del Ayuntamiento de Soria, Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León y Fundación Cesefor y cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU.

Brera está restaurando la biodiversidad, transformando espacios degradados y en desuso en hábitats para la cría de polinizadores y anfibios, haciendo una apuesta inédita por la nidificación de aves y quirópteros, creando además un inventario para dar seguimiento.

Pablo Sabín explicó que este visor «es pionero y combina información sobre biodiversidad, arbolado, zonas verdes, sensores ambientales y participación ciudadana. Pocas ciudades cuentan con un instrumento así. Integra inventarios urbanos, datos de sensores y aportaciones de la ciudadanía a través de la app Brera, que permite comunicar observaciones de biodiversidad o incidencias relacionadas con el capital natural».