La Guardia Civil de Soria detiene a un hombre por traficar con droga: 6 kilos de marihuana en 3 viviendas registradas (vídeo)

Entrada de la Guardia Civil a una de las viviendas.HDS

La Guardia Civil de Soria ha detenido a un hombre en Santa María de Huerta por tráfico de drogas. La operación Hurucay ha intervenido 6 kilos de marihuana en el registro de tres viviendas para las distintas fases, desde el cultivo hasta la preparación para la venta. La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Soria arrestó a un varón de 30 años de edad en la citada localidad como presunto autor de un supuesto delito contra la salud pública (tráfico de drogas).

La denominada operación Hurucay se saldó también con tres registros domiciliarios en la misma localidad, autorizados por el Tribunal de Instancia – Sección Civil y de Instrucción número 1 de Almazán, y en los que se localizaron de forma fraccionada 50,8 gramos de metanfetamina, 3.831 gramos de cogollos de marihuana en seco y 2.539 gramos de restos de poda de marihuana, según fuentes de la Guardia Civil a través de la Subdelegación del Gobierno.

Agentes dirigiéndose a una de las viviendas.HDS

Asimismo, se intervinieron semillas, productos fitosanitarios y abonos utilizados en el proceso de cultivo de la marihuana. También fue incautado un vehículo, un teléfono móvil y dinero en efectivo procedente de la venta de la droga.

Las tres viviendas eran utilizadas en las distintas fases de producción: en una se sembraba la marihuana, en otra se procedía al secado y la tercera era destinada al almacenaje. Todas ellas contaban con un sofisticado sistema de video-vigilancia para controlar dichos procesos, evitar posibles robos y tratar de detectar la presencia de los agentes de la Guardia Civil.

Este sistema, que estaba instalado ilegalmente, incumpliendo la normativa sobre protección de datos, fue retirado en el momento de la intervención.

Las diligencias instruidas, en unión del detenido, fueron entregadas en el Tribunal de Instancia – Sección Civil y de Instrucción número 1 de Almazán (Soria), tras la pertinente toma de declaración se decretó su ingreso en prisión.

La Guardia Civil recuerda la puesta en marcha años atrás de la APP Alertcops. Esta aplicación móvil es un servicio de alertas que permite comunicarse de manera precisa, gratuita y rápida con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

A través de ella se puede alertar sobre una situación delictiva de la que es víctima o testigo; también permite recibir en el teléfono móvil mensaje de avisos, cuando el mismo se encuentre en una zona afectada por incidencias.

La Guardia Civil recomienda su descarga, para ponerse en contacto en caso de emergencia con los centros operativos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Para más información pueden establecer contacto con la Oficina periférica de Comunicación de la Guardia Civil de Soria en el teléfono 975 22 03 50 ext. 1270105.