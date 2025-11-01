Los trabajadores de Justicia en Soria temen el «atasco» con la nueva organización

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

La aplicación de la Ley de Eficiencia Judicial llegará ya a Soria capital el próximo 31 de diciembre, y lo hace con críticas por parte de los trabajadores que consideran que generará «atascos» y va a ser «un lío» por cuanto conlleva un cambio organizativo sin la dotaciones necesarias, entre ellas un mayor número de efectivos.

Desde el sindicato CCOO señalan que el cambio de modelo con los mismos trabajadores no resulta efectivo por cuanto si se refuerzan los servicios con mayor demanda, quedarán minimizados otros que van a acabar atascando el proceso.

Con la nueva ley, que concentra en Tribunal de Instancia los diez juzgados actuales, se crean servicios comunes en los que los funcionarios irán rotando con movilidad «forzosa». Se pone en marcha la tan esperada Oficina Judicial en la que existirá un servicio común de tramitación, otro general y otro de ejecución, movilizando a todos los efectivos en virtud de las necesidades, lo que desde CCOO se interpreta como una asignación de tareas indiscriminada que va a sobrecargar a los trabajadores.

«La respuesta del Ministerio de Justicia es que habrá aplicaciones y programas para facilitar todo ello, pero tenemos sobrada experiencia en saber que no funcionan bien», señaló el representante sindical Javier Sanz, quien destacó además que cada vez entra más trabajo porque se pleitea más.

«Quieren introducir novedades pero con la misma gente, incluso menos, porque se producen jubilaciones pero salen muy pocas plazas. La media de edad es de 50 años y en diez años las jubilaciones van a ser muchas, sin que se convoquen», añaden desde CCOO, que alertan de que se cubren con interinos y de la previsión de amortizar algunas de ellas. La relación de puestos de trabajo, RPT, «con la misma gente», se aprobó hace tiempo y el calendario de aplicación sigue en marcha.

En los partidos judiciales de Almazán y El Burgo de Osma ya se aplicó la ley en el mes de julio, pero su carácter de juzgado unipersonal hace que apenas haya variaciones. Algo distinto es en la capital, donde CCOO lamenta que hay personal que ni siquiera sabe cuál va a ser su destino en esos servicios comunes. La consecuencia, augura el sindicato, es que durante meses va a haber «atasco».

Los diez juzgados existentes actualmente en la capital soriana quedarán integrados en un único Tribunal de Instancia, con ocho magistrados, en concreto cuatro de civil y penal, uno de lo Social, otro de lo Contencioso-Administrativo, otro de Menores y uno de Penal. El Tribunal de Instancia no es un órgano colegiado porque cada magistrado seguirá actuando de forma independiente, pero con este modelo se pretende que haya coordinación en la organización, como por ejemplo unificar criterios de funcionamiento.