Los comercios ya se pueden inscribir desde el lunes en el programa Soria Bonos

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Los comercios que se quieran adherir al programa Soria Bonos podrán inscribirse desde este lunes una vez publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia las Bases Reguladoras, las convocatorias y el extracto oficial de la nueva edición de Soria Bonos, la campaña de apoyo al comercio local impulsada por el Ayuntamiento de Soria.

Con esta publicación se abre el proceso administrativo y el lunes 3 de noviembre comenzará la fecha de solicitud de adhesión para los establecimientos interesados en participar este año.

El trámite ya está disponible en la sede electrónica municipal, donde se puede consultar toda la información, acceder a los enlaces al Boletín Oficial de la Provincia y realizar la solicitud de forma telemática a partir del lunes:

El trámite figura también entre los destacados de la sede electrónica, bajo el título: “Soria Bonos 2025. Solicitud de Adhesión/Continuidad del Comercio”. Y está igualmente accesible desde la web oficial de la campaña soriabonos.es/dar-de-alta-un-comercio en el apartado Alta Comercio.

La campaña Soria Bonos 2025, aprobada el pasado viernes en Junta de Gobierno mantiene la filosofía de años anteriores: incentivar el consumo en el comercio local, dinamizar la economía de la ciudad y fortalecer el tejido empresarial soriano a través de descuentos directos financiados por el Ayuntamiento en fechas especialmente atractivas para la compra, como Navidad, evitando la ‘fuga’ de clientes a compras online u otros destinos y haciendo más atractiva la ciudad en estas fechas.