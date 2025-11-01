El IES Machado de Soria celebra este lunes la lección inaugural

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La apertura académica del curso 2025/26 del IES Antonio Machado se celebrará el lunes 3 de noviembre, a partir de las 12.30 horas, en el Salón Rojo, y estará a cargo de D. Fernando Santamaría Jorge, quien pronunciará la conferencia titulada '¿Qué puede aportar la biología del siglo XXI a la mejora de nuestras vidas?'

La lección inaugural del instituto Antonio Machado se recuperó el curso 2015/16,después de décadas sin este singular acto. Durante los siglos XIX y XX, esta “fiesta de la inteligencia” solía coincidir con el inicio de las Fiestas de San Saturio, en la actualidad se celebra en la fecha más cercana al 2 de noviembre.

Cabe recordar que fue precisamente el 2 de noviembre de 1841 cuando el Instituto de Segunda Enseñanza de la Provincia de Soria abría sus puertas con 44 alumnos y 8 profesores, bajo la dirección de D. Blas Ranz Yagüe.

Este acto académico, dirigido especialmente al alumnado de segundo curso de Bachillerato, constituye una ocasión para reflexionar sobre el valor del conocimiento y reafirmar el compromiso del centro con la preservación y puesta en valor de su patrimonio histórico e inmaterial.

Este año, la lección inaugural incorpora una perspectiva científica, enriqueciendo la tradición humanista que ha caracterizado al Instituto. El ponente cuenta con una sólida formación, con licenciaturas en Ciencias Biológicas y en Filosofía y Ciencias de la Educación, así como formación pedagógica y acreditación oficial en lengua inglesa. Vinculado al IES Antonio Machado desde 2001, ha desarrollado en él una destacada trayectoria docente y desempeñando diversos cargos de responsabilidad —entre ellos Jefe de Estudios y Secretario—, siempre con un firme compromiso con el rigor académico, la formación del alumnado y el servicio público. Tras su reciente jubilación, continúa colaborando con la comunidad educativa como profesor honorífico, manteniendo vivo su vínculo con el centro.