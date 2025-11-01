Luz verde a las ayudas de gastos básicos y rehabilitación de Soria

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Soria ha aprobado la resolución de la línea de ayudas para gastos básicos de vivienda con el objetivo apoyar a las familias con menos recursos económicos para afrontar los gastos ordinarios asociados a su vivienda habitual, como suministros de electricidad, calefacción, gas, agua, comunidad o alquiler.

En esta convocatoria se han aprobado un total de 361 ayudas, con una cuantía global de 136.608,81 euros, financiadas íntegramente con fondos municipales con una media de 375 euros por unidad solicitante, en función de la situación económica y familiar de cada persona beneficiaria, priorizando a familias monoparentales, personas mayores o con discapacidad y unidades de convivencia con menores a cargo. En el área de Acción Social también se ha dado luz verde a las ayudas de emergencia del mes de octubre por la cuantía de 21.396 euros y la renovación de ayudas por 2.150 euros.

Por otro lado, la Junta de Gobierno Local se han aprobado varias ayudas municipales vinculadas a vivienda y rehabilitación, dentro de los programas Área Preferente de Eco-inversión (APE) de financiación municipal y el entorno del Carmen y San Pedro dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR - NextGenerationEU) con financiación del Ayuntamiento y el Gobierno de España. En total, ambos bloques de ayudas movilizan 300.000 euros.