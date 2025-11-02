La Barriada sigue como la zona más rica de Soria y eleva su brecha con la de menor renta

Publicado por José Ángel Campillo Soria Creado: Actualizado:

Unos ingresos medios por encima de los 47.000 euros y una brecha creciente con la zona de menor renta. La Barriada se corona un año más con el área más rica de Soria según el desglose del Instituto Nacional de Estadística (INE). La sección censal que incluye a los núcleos rurales tiene una renta media por hogar exactamente de 47.628 euros y experimenta (los últimos datos corresponden a 2023) uno de los aumentos más cuantiosos de la ciudad. Una capital donde todas las secciones acrecientan sus ingresos, sin mermas frente a otros ejercicios, aunque con notables diferencias. Por primera vez, además, todos los barrios se colocan por encima de los 30.000 euros, según el análisis de los datos del Atlas de Distribución de Renta de los Hogares. Suben igualmente las zonas con más de 40.000 euros.

Entre ellas, destaca La Barriada y núcleos rurales, en una primera posición que eleva su brecha en relación al barrio más ‘pobre’ de la capital. Este está constituido por la parte alta de la avenida de Valladolid, con La Tejera como referencia. Si en 2022 la diferencia entre el área más rica y la de menor renta era de 15.381 euros, en la actualidad se acerca a los 17.000. En concreto, una diferencia de 16.941 euros. Sin embargo, La Tejera por primera vez supera los 30.000 euros de renta media por hogar y lo hace por 687. También es la primera ocasión que el Atlas detecta esta circunstancia para La Arboleda-Cerro Castejón. De esta manera, todas las circunscripciones sorianas sobrepasan los 30.000 y el promedio de todos los barrios se coloca en 37.827 euros, con una diferencia al alza de 2.227 euros en comparación con el registro precedente, según se desprende de la elaboración de los datos del INE.

La Barriada contabiliza una elevación de su renta media de 2.729 euros, cantidad muy destacada aunque no sea la mayor de la capital. El alza más considerable se encuentra en Sagunto-Plaza de toros, que eleva sus ingresos en 2.848 euros en relación al ejercicio anterior y queda con una media por hogar de 40.463 euros. A continuación destaca el escalón que marca el entorno del hospital y la antigua cárcel, con 2.772 euros más que hace un año, si bien con una media sensiblemente inferior a las anteriores secciones, pues se queda en los 35.858 euros.

En 2022 únicamente cuatro secciones sobrepujaban los 40.000 euros. En el último registro son ya diez las que lo hacen. Tras La Barriada vuelven a colocarse Nicolás Rabal y su entorno y la zona de la Universidad, respectivamente con 43.950 y 43.687 euros. Muy cerca se quedan los más de 43.000 euros de San Andrés y la U-25. En el mapa actualizado entran con fuerza las zonas de expansión, Los Royales y sus alrededores.

En el otro extremo, el de los barrios con menos renta, aparte de La Tejera y La Arboleda hay que contar con La Florida-Carretera de Logroño (32.287 euros) y Santa Clara-Juan Antonio Simón (33.046).

En la media de 37.000 euros del municipio se encuentran Fuente del Rey y Eduardo Saavedra-Pisos Verdes. Once secciones superan la media de la capital y quince están por debajo. En cuanto a los aumentos interanuales, sólo hay dos casos en los que no se superan los 1.000 euros. Son los 879 del casco viejo y los 875 de Bernardo Robles.