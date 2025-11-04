Abre una nueva edición de los Presupuestos Participativos de Soria

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La concejala de Participación Ciudadana, Teresa Valdenebro, presentó una nueva edición de los Presupuestos Participativos e Infantiles 2025, una herramienta que reafirma el compromiso del Ayuntamiento de Soria con la participación ciudadana, la transparencia y la cogobernanza local. «Los presupuestos participativos son una herramienta de democracia directa, en la que los vecinos y vecinas no solo opinan, sino que deciden activamente qué proyectos consideran más interesantes para sus barrios y para la ciudad», expresó Valdenebro, quien insistió en que «Soria se construye con la voz y las ideas de todos y todas».

La nueva convocatoria cuenta con una dotación de 100.000 euros y se desarrollará en dos fases. La primera fase es la presentación de propuestas hasta el 1 de diciembre, a través de la plataforma online. La segunda fase será la votación popular del 9 al 18 de diciembre, tras la evaluación técnica y económica de las propuestas por parte de los servicios municipales.

Valdenebro explicó que ya se ha adjudicado la escultura que se alzará en Santa Bárbara en homenaje a los donantes de sangre, una de las ideas ganadoras de pasadas ediciones de los Presupuestos Participativos. El contrato ha sido adjudicado al escultor Ricardo González.

La concejala subrayó que no es necesario que las ideas alcancen el importe máximo de 100.000 euros. «Muchas iniciativas con un presupuesto pequeño, como las cajas de intercambio de libros o pequeños equipamientos vecinales, han tenido un gran impacto en la vida de los barrios», refirió.

El Ayuntamiento lanza también una nueva edición de los Presupuestos Infantiles, dotada con 40.000 euros, dirigida al alumnado de 4º, 5º y 6º de Primaria. Durante los meses de noviembre y diciembre, los centros escolares trabajarán las propuestas en las aulas, que deberán subirse a la plataforma antes del 15 de enero. Un equipo técnico valorará su viabilidad, y antes del 30 de enero se celebrará el Consejo de los Niños para seleccionar las diez mejores ideas, que posteriormente serán debatidas en el Pleno Infantil, previsto antes del 20 de febrero, donde se elegirán los tres proyectos ganadores. Estos recibirán premios como excursiones escolares y entradas de cine.

Asimismo, la concejala anunció el inicio de una nueva ronda de reuniones vecinales, que comenzará el 5 de noviembre con las asociaciones de San Pedro y el Casco Viejo, y continuará el 11 de noviembre en el Calaverón, con el objetivo de compartir información sobre los presupuestos municipales y recoger propuestas de los barrios.