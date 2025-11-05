El Congreso Regional de Matemáticas trae a 220 docentes a Soria

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Un total de 220 docentes, en su gran mayoría de la Comunidad, participará los días 7 y 8 de noviembre en el Campus de Soria de la Universidad de Valladolid (UVa) en el XVI Congreso Regional de Matemáticas de Castilla y León y la V Jornada de Geogebra Castilla y León.

La Asociación Castellana y Leonesa de Educación Matemática 'Miguel de Guzmán' y el Instituto GeoGebra de Castilla y León organizan el congreso que se inaugurará a las 17.00 horas del día 7 en el salón de actos del Campus de Soria, informa Europa Press.

El Congreso está destinado al profesorado de matemáticas de todos los niveles educativos: Infantil, Primaria, Secundaria y Universidad, y ha tenido un gran éxito de participación, por lo que han tenido que aumentarse las plazas. Este Congreso es un "punto de encuentro para el debate, la reflexión y la formación en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas".

Durante el mismo se presentarán diez conferencias y ponencias sobre diferentes aspectos de la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, seis talleres para practicar nuevos métodos y estrategias en la enseñanza de las matemáticas y 21 comunicaciones en las que los docentes de diferentes niveles compartirán sus experiencias con el resto de los asistentes.

Durante el congreso se pueden visitar dos exposiciones, una de 'Mujeres Matemáticas', situada en los pasillos del Campus Duques de Soria y otra, 'Matemáticas a la vista', situada en la galería de exposiciones del IES Antonio Machado.

En el Congreso también se va a hacer un homenaje a Constantino de la Fuente Martínez, profesor de Matemáticas jubilado y profesor honorífico del IES Cardenal López de Mendoza (Burgos), presidente fundador de la Asociación Castellana y Leonesa de Educación matemática 'Miguel de Guzmán' y Coordinador del Proyecto de Estimulación del Talento Matemático en Castilla y León (Estalmat), desde su puesta en funcionamiento en 2003 a 2007.