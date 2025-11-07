La recuperación de la laguna de Conquezuela resucita en las Cortes

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

La laguna de Conquezuela, en Miño de Medinaceli, lucha en los foros políticos por volver a lucir como el humedal que fue, antes de que el enclave fuera desecado en 1959 en virtud de las políticas de concentración parcelaria de entonces. De momento, las Cortes de Castilla y León han aprobado una PNL impulsada por Soria Ya de cara a su recuperación como humedal.

La plataforma ciudadana, de la mano del procurador Juan Antonio Palomar, que defendió la proposición en el parlamento regional, reclamó la «restauración integral de la laguna desecada en 1959». Palomar exigió «regenerar el ecosistema original, incorporarlo al dominio público hidráulico y dotarlo de observatorios, señalización y equipamientos educativos para su uso público, divulgativo y ornitológico». La PNL salió adelante con el apoyo de PP y Grupo Mixto y la abstención de PSOE y Vox.

Palomar indicó este jueves que «esta laguna en mayo de 2005 ya estaba presupuestada en el famoso PAES de José Luis Rodríguez Zapatero. Y no se hizo. Pero lo más sorprendente es que en 2009 la CHD presupuestó algo más de 2 millones de euros para recuperarla y, a pesar de que la Confederación dice que la obra está hecha, no hay nada de nada».

En estos momentos «la laguna está seca y como durante el verano no ha llovido no hay agua», aseguró Palomar que destacó que «la importancia de recuperar este humedal pasa por la recuperación, también, de los acuíferos de esa zona que es una de las cuencas más importantes porque ahí confluyen las tres cuencas hidrográficas de la provincia: Tajo, Ebro y Duero».

Por otra parte, continuó el parlamentario, no hay que perder de vista el factor turístico ya que, aseveró Palomar, «es importante recuperar este enclave de cara al avistamiento de aves como ha venido sucediendo antes de 1959 que fue cuando se desecó». De esta forma, se potenciaría «el turismo ornitológico que en la provincia de Soria es importante» poniendo como ejemplo el embalse de Monteagudo. Con esta acción «conseguiríamos atraer turismo a una de las zonas más olvidadas de esta provincia» teniendo en cuenta, además, que «se daría cobertura a las aves que pasan por la provincia que con el tiempo acabarían entrando a este embalse».

El procurador tildó de «inaceptable que una obra declarada viable, presupuestada y calificada como completada nunca se haya llevado a cabo». Frente a ello, la laguna de Conquezuela «sigue siendo un páramo de cereal donde antes había un ecosistema vivo», lamentó.

Palomar insistió en que la recuperación de este humedal «no es solo una cuestión ecológica, sino también de patrimonio, historia y justicia ambiental», destacando su valor arqueológico junto a la ermita de la Santa Cruz (BIC), y su importancia hidrológica como divisoria natural entre las cuencas del Duero, del Tajo y del Ebro. «La Junta lleva años mirando hacia otro lado. Recuperar este enclave es cumplir con la Convención de Ramsar, con el PAES y, sobre todo, con Soria», sentenció.

En concreto, explicó Palomar, las Cortes aprobaron «instar a la Junta a dirigirse al Gobierno de España a que, a través de la Confederación Hidrográfica competente, se ejecute con la mayor celeridad posible el compromiso de inversión destinado a la restauración y recuperación ecológica de la laguna de Conquezuela en colaboración con las administraciones y propietarios implicados». Sin embargo, apuntó Palomar, «estas iniciativas muchas veces por desgracia y aunque parezca mentira, se quedan en los cajones» pero, en principio, «la Junta tendría que enviar el informe con la propuesta aprobada de cara a instar al Ejecutivo central, a través de la CHD, a que se ejecute esa obra».