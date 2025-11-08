La Reina Letizia 'prueba' el jamón más artístico de la mano del pintor soriano Juan Manuel Pérez

La Reina Letizia conoce el cuadro y al 'modelo' durante su visita a la Feria Biocultura.HDS

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Un jamón de Jabugo con su creador, un pintor hiperrealista de Cabrejas del Pinar (Soria) y la Reina de España. Este singular 'bodegón' se pudo ver durante esta semana en Ifema de Madrid en la presentación del último cuadro de Juan Manuel Pérez Hernández (cabrejano de 1950) en el marco de la Feria Biocultura, en presencia de la Reina Letizia. El cuadro estará expuesto en el pabellón 9 de hasta el domingo 9 de noviembre, día en que concluye la feria.

Cuadro 'Esto sí es un jamón', del soriano Juan Manuel Pérez.Miguel Rodriguez Villamizar

Titulado 'Esto sí es un jamón', el cuadro es el resultado de la colaboración entre el artista soriano y Eduardo Donato, propietario de Dehesa Maladúa, empresa familiar famosa por la cría de cerdos ibéricos de la variedad Manchado de Jabugo en el Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, Huelva.

Para la ocasión, Eduardo Donato había elegido su mejor ejemplar disponible de jamón de bellota 100% ibérico de la estirpe Manchado de Jabugo, D.O.P. Jabugo, de producción ecológica. Correspondiente a la añada de 2020, el jamón en cuestión acumula 70 meses de curado en un secadero artesanal de Cumbres Mayores, Huelva.

Pérez charla con la Reina en presencia de Eduardo Donato.HDS

Por su parte, Juan Manuel Pérez dedicó varios meses a pintar el jamón elegido por Eduardo Donato, que le ha servido, pues, de modelo para su obra de arte. El resultado es una obra al óleo que ha sorprendido a los asistentes a la feria por su hiperrealismo. La Reina Letizia siguió con interés las explicaciones que el maestro pintor y el maestro porquero le dieron acerca de esta iniciativa.

La 'performance', consistente en exponer al mismo tiempo el cuadro y el jamón utilizado de modelo pretende ser un guiño al surrealismo y el subsiguiente arte conceptual que surgió en la década de 1920 con obras como la del pintor belga René Magritte, autor de la representación de una pipa acompañada del texto 'Ceci n’est pas une pipe' ('Esto no es una pipa'). Con su acto transgresor, el artista belga quiso poner de manifiesto que toda representación pictórica, incluso la fotográfica, no debe ser confundida con la realidad.

Conviene recordar que, en pleno auge del arte conceptual, en noviembre de 2024 una banana pegada a una pared con cinta adhesiva fue vendida por la casa de subastas Sotheby’s por 6.2 millones de dólares. Juan Manuel Pérez y Eduardo Donato han querido demostrar que un jamón ibérico de bellota puede ser una obra de arte no sólo en sentido metafórico.

Juan Manuel Pérez

De vocación temprana y siempre autodidacta, realiza su primera exposición colectiva con 18 años. Empieza a participar en concursos de pintura en 1982, obteniendo reconocimientos como la Medalla de Honor del XXVI Premio BMW de Pintura.

Desde 1994 colabora con la revista 'Eurocarne' realizando pinturas para esta revista mensual, habiendo llegado a publicar más de 50 portadas y una amplia selección de las mismas en láminas, lo que le ha valido ser conocido como 'el pintor de la carne'. Con motivo de la Primera Feria de la Carne Meat Attraction (2017) participa con varias obras en la exposición 'Los colores de la carne'.

Amigo del escultor Julio López y del pintor Antonio López, realizó la última exposición individual en 2023 en su Soria natal.

Eduardo Donato

Movido por convicciones medioambientalistas y la búsqueda de hábitos de vida saludables, abandonó una exitosa carrera de empresario de la construcción en su Tarragona natal para instalarse en el Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, Huelva, donde compró, en 1989, la finca que daría lugar a la empresa Jamones Ecológicos de Jabugo,S.L.U., más conocida por la marca Dehesa Maladúa. Se trata de una pionera empresa familiar dedicada a la explotación, en régimen de certificación ecológica dentro de la Denominación de Origen Protegida Jabugo, de cerdo 100% ibérico de bellota de la variedad en peligro de extinción Manchado de Jabugo.

Biofach-Nuremberg, la mayor feria ecológica del mundo, concedió en 2016 al jamón de Dehesa Maladúa el premio al mejor producto ecológico, siendo la primera vez que un productor ecológico español recibía este reconocimiento.