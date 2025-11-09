Cerca de 300 personas se manifiestan en Soria por una sanidad pública y de calidad

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

Lo que reivindica la Plataforma por la Sanidad Pública de Soria «no es un capricho ni una lista de deseos, es lo mínimo que merecemos como sociedad», recordó durante la manifestación convocada este domingo en el centro de Soria y a la que respondieron cerca de 300 personas con consignas como «la sanidad no se vende, se defiende». «Sabemos que la sanidad pública es posible, que es sostenible y que funciona cuando se le dota de medios, personal y recursos. Lo que no funciona es el abandono, la privatización encubierta y la falta de planificación», recalcaron desde la Plataforma.

Durante la concentración en Mariano Granados se dio lectura a un manifiesto para recoger las múltiples reclamaciones para contar con una sanidad «pública, gratuita, universal y de calidad».

Profesionales suficientes, medios adecuados y recursos públicos para poder reducir las listas de espera tanto de atención primaria como especializada. La Plataforma exige que la salud mental, la fisioterapia o la odontología, entre otras, no sean considerados «lujos» que hay que pagar de manera privada.

Los presentes apoyaron unas reivindicaciones de la Plataforma que pasan por objetivos concretos como que la atención en primaria se garantice en un máximo de dos días, salvo en caso de triaje, que la especializada no supere el mes de espera, con prioridad preferente cuando sea necesario, y que en urgencias el triaje sea inmediato, «sin esperas que comprometan la vida de las personas».

La Plataforma por la Sanidad Pública, que echó a andar en Soria el pasado mes de marzo, para recordar que «la salud no se vende, la salud se defiende» y que la sanidad «debe estar concebida como un derecho fundamental y no como una oportunidad de negocio», defiende que dicho derecho debe quedar patente en cada rincón del territorio. Por eso exige la reapertura y el mantenimiento de los consultorios rurales «con medios y personal suficientes», recalca. Reclama la Plataforma que ninguna persona debería esperar más de 30 minutos parar recibir atención sanitaria urgente en cualquier punto de la provincia.

Del mismo modo, lo que defiende esta nueva entidad en la provincia es que la atención sea de calidad y para ello pide un aumento real de médicos y personal sanitario, y que se garantice la exigencia de la especialidad en cada puesto. «La falta de profesionales no puede ser la excusa permanente», sostiene. Pero además, lo que exige es que se reconozca con remuneración digna el trabajo en la sanidad pública para que no se produzcan fugas de profesionales hacia la privada. También que se considere un plus específico parra zonas de difícil cobertura, como es la provincia de Soria.

Las infraestructuras también son motivo de preocupación. Sostiene la Plataforma que es tiempo de que la nueva unidad de radioterapia funcione a pleno rendimiento, porque aunque ya se ha puesto en marcha después de más de 18 años, «lo hace con una lentitud desesperante». Por eso quiere que se dote de los medios humanos y materiales necesarios «para que opere al 100%, parar que los pacientes oncológicos y sus familias no sigan pagando con desplazamientos una demora que roza lo vergonzoso».

Como rezaban algunos de los carteles portados por los integrantes de la Plataforma, es fundamental el mantenimiento y dotación funcional del Hospital Virgen del Mirón, y frenar los intereses privados en la sanidad.

Entre el conjunto de reivindicaciones destacan los derechos de los pacientes en referencia a los desplazamientos fuera de Soria por la inexistencia de determinadas especialidades e intervenciones, pidiendo que se programen en horarios «razonables y adaptados». Que haya indemnizaciones justas para pacientes y acompañantes, alojamiento gratuito para quienes deban recibir tratamiento lejos de casa, y que si el paciente fallece, que también lo sea el traslado de regreso.

La concentración convocada, que tuvo también sus réplicas en otros municipios de Castilla y León, fue un llamamiento a la ciudadanía: «Levantémonos por la sanidad pública, porque Soria no se vende, se cuida. Porque la salud no entiende de territorios olvidados, porque nos va la vida en ello». Porque «defender la sanidad pública es defender nuestra vida, nuestro futuro y el derecho de quienes vendrán detrás de nosotros», añadió uno de los representantes de la Plataforma en la lectura del manifiesto en la plaza Mariano Granados.