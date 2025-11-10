Una decena de convenios caducan a fin de 2025 con 12.862 personas afectadas en Soria

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

A cierre de 2025 caducarán en la provincia un total de 10 convenios colectivos con 12.862 trabajadores afectados que deberán comenzar a negociarse entre las empresas y los sindicatos en 2026 de cara a cerrar acuerdos que ofrezcan cobertura a la plantilla. A ellos se une el convenio de transporte de viajeros por carretera, con 75 trabajadores afectados, que está ahora mismo con las meses de negociación abiertas y con un principio de acuerdo sobre la mesa que aún no ha sido rubricado por las partes.

En concreto, según apunta la secretaria provincial de CCOO, María Enciso, el 31 de diciembre de 2025 caducan los siguientes convenios: siderometalúrgico, patatas fritas, agrícola ganadero, hostelería, comercio general, transporte de mercancías por carretera, limpieza de edificios y locales, tintorerías y lavanderías, serrerías y carpintería y ebanistería.

Enciso explica que la hoja de ruta es enviar a finales de año la carta comunicando a la empresa la denuncia del convenio para poder constituir la mesa de negociación y abrir el calendario de reuniones.

De estos diez convenios, el que más trabajadores engloba, con 4.100 personas afectadas, es el siderometalúrgico seguido del comercio en general con 2.600 y hostelería con 2.334. Por encima del millar de empleados afectados aparece el convenio de transporte de mercancías por carretera, con 1.494 personas y con Logística Molinero, indica Enciso, liderando a nivel de plantilla, este sector en la provincia.

El resto de convenios afectados no superan los 1.000 trabajadores, destacando limpieza de edificios y locales con 732 personas afectadas seguido del sector agrícola ganadero con 650. En el sector de carpintería y ebanistería los sindicatos deberán negociar para mejorar las condiciones laborales de 621 personas mientras que son 227 trabajadores los afectados por el fin del convenio de serrerías. En patatas fritas son 75 los afectados y cierra con 29 personas el sector de tintorerías y lavanderías.

Enciso destaca que «habría que dar un empujón al convenio de transporte de mercancías por carretera porque tienen jornadas de 40 horas semanales y condiciones laborales que no son muy buenas con muchas horas fuera de casa» así como al agrícola ganadero al que también habría que darle «un impulso».

Aunque la representante sindical de CCOO destaca estos dos asegura que todos los convenios que deben comenzar a negociarse a primeros de 2026 lo hacen con el objetivo de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores afectados. Entre ellas, indica, «la subida salarial a la plantilla» ya que las circunstancias económicas generales, con la subida del IPC «han provocado una pérdida importante del poder adquisitivo» en la sociedad. Es verdad, indica, «que en algunos convenios hemos conseguido incluir una cláusula de revisión pero es muy complicado que las empresas firmen una subida salarial por encima del 2%».

Además, Enciso pone el foco en las negociaciones que se están llevando a cabo a nivel nacional entre la patronal, CEOE y Cepyme, y los sindicatos de cara a llegar a acuerdos en temas como la reducción de la jornada y la subida salarial. Unos extremos que «no serían de obligado cumplimiento pero que, si están refrendados a nivel nacional, serían de mucha ayuda a la hora de sentarnos a negociar a nivel provincial».

Con este escenario a nivel provincial, Enciso destaca otra serie de puntos que los sindicatos pondrán sobre la mesa a la hora de negociar y son «la reforma del despido, la parcialidad así como las horas complementarias». Y es que, añade, «hemos detectado un importante abuso de los contratos que no son a jornada completa y los trabajadores hacen más horas de las que tienen recogidas y no se compensa de ninguna manera». Sin olvidar «el tema del registro digital con el objetivo de que se registren las entradas y salidas de los trabajadores que evidenciará que hay un abuso de horas extraordinarias que no se pagan».

Enciso asevera que en Soria «los sindicatos negociamos un total de 15 convenios sectoriales que afectan a 18.037 trabajadores». En estos momentos, con los diez que se caducan al cierre de año y el que se está negociando ahora mismo, son 12.937 las personas afectadas. En 2026 caducarán los convenios de construcción y obras públicas así como el de panaderías y el de oficinas y despachos mientras que en 2028 caducará el de clínicas de odontología.

Todo esto sucede mientras los trabajadores de varias empresas sorianas enfrentan expedientes de regulación de empleo en la provincia como el de la empresa Molincar Técnica, ligada a Gamesa, que se inició el pasado 10 de marzo y tiene previsto finalizar el 28 de febrero de 2026. Aunque ahora hay menos personas afectadas, comenzó con 19 trabajadores en situación de ERTE por causas productivas. La firma se dedica a la fabricación de montaje de piezas plásticas para Siemens Gamesa.

Precisamente Gamesa puso sobre la mesa un ERE que afectó a 64 personas y un ERTE del 1 de julio al 31 de mayo de 2027 con 182 trabajadores afectados que fue presentado por la firma aferrándose a causas organizativas y productivas.

A estos se suma el de Ondara que atraviesa ya su sexta prórroga y que, en principio, debería acabar el próximo 28 de febrero de 2026. Comenzó con 43 trabajadores afectados pero poco a poco el trabajo ha ido subiendo y ahora mismo hay 36 personas en ERTE. «Van poco a poco incorporando trabajadores a medida que el trabajo va aumentando. A ver si cobran la nómina de noviembre», apunta Enciso.

Hay que recordar también el que comenzará en la planta Zf de Ólvega el próximo 15 de noviembre y que estará en vigor hasta el 31 de octubre de 2026. Asimismo puede recordarse el que tuvo lugar en Huf España durante los pasados meses de abril, mayo y junio o el que presentó Gotec Técnicas de Superficies, firma ubicada en Almazán que se dedica al tratamiento y revestimiento de metales, cancelado de forma anticipada el 12 de septiembre que afectó a 59 trabajadores de la plantilla.