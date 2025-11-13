Franz Weber llama a una movilización ciudadana en las alegaciones contra el BIC del Toro Jubilo

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Fundación Franz Weber ha calificado este jueves como “aberrante” la propuesta de la Dirección General de Patrimonio Cultural, dependiente de la Consejería de Cultura de la Junta de Castilla y León, de iniciar el expediente para calificar al Toro Júbilo de Medinaceli como Bien de Interés Cultural Inmaterial.

De este modo, pide una movilización ciudadana para protestar a través del periodo de exposición pública de la proposición, denunciando "el interés continuado de la Junta por apoyar esta barbaridad"

Los naturalistas recuerdan que esta convocatoria ya fue declarada 'Espectáculo Taurino Tradicional de Interés Turístico' de Castilla y León en 2002, abundando en una actividad que "expone a niñas, niños y adolescentes a la violencia sobre un bóvido entre comentarios positivos y refuerzo de familiares y asistentes".

Así, denuncian que tanto el Ayuntamiento de Medinaceli como la Junta de Comunidades "ignoran de forma deliberada las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, realizadas a España en 2018 y a todos los Estados parte en 2023.

FFW ha señalado que las objeciones del Comité eran muy claras: "adoptar medidas para alejar a cualquier menor de la exposición a estas violencias, que luego contribuyen a banalizar otros comportamientos crueles, también con iguales o adultos".

De este modo los naturalistas se preguntan si el ejecutivo castellano y leonés "confía lo más mínimo en la Convención Internacional de los Derechos del Niño o si consideran que es otro papel mojado que no vincula en absoluto a sus Consejerías en materia de políticas públicas a aplicar"

Señalan que el Toro Jubilo es una actividad donde un "bóvido obligado a correr por la plaza Mayor con un artefacto ardiendo atado a sus astas, entre gritos por parte de los asistentes, tanto adultos como niñas, niños y adolescentes. El fuego quema al animal, llegando a provocar ceguera y otras lesiones".

Rubén Pérez, coordinador de la campaña Infancia Sin Violencia, explica que "las tradiciones deben mostrar signos de evolución y adaptación a las diferentes realidades sociales. Es evidente que presenciar el sufrimiento de un animal para un niño supone un choque psicológico, y por ello, como mínimo, debería prohibirse su presencia como parte espectadora.”

“Considerar que la violencia extrema puede ser BIC es entender la realidad de una forma muy concreta: no hace falta evolucionar si con ello blindamos espectáculos de crueldad totalmente inasumibles en el Siglo XXI", finaliza.